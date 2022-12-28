超徵4500億還稅於民 蔡英文：錢要花刀口上

民進黨立委提議應普發現金1萬元「還稅於民」。(本報資料照片)

今年總稅收超過預算 數（俗稱稅收超徵）估計可達4500億元台幣(約146億3000萬美元)，民進黨跨派系立委前天呼籲發現金「還稅於民」。蔡英文總統昨表示，社會上需要國家特別照顧的，政府會一一找出來，不同階段會有不同作法，面臨明年經濟情勢，政府確實要好好花時間來看要有什麼作為因應，重點是錢要花在刀口上，要幫助到真正需要幫助的人，所有方案需要審慎評估，有決定會跟大家報告。

蔡英文表示，疫情 影響台灣近3年，加上明年經濟情勢挑戰很高，政府必須為明年情勢預作準備，行政院已開始討論各種方案，本周會找時間開國安高層會議，就總體經濟、產業所面臨的困境，政府要有什麼作為。

副總統賴清德昨晚表示，他相信蔡總統一定有聽到，一定也會從長考慮怎麼運用這筆錢，是幫助個人，還是幫助弱勢民眾，還是來奠定下一個階段經濟發展的基礎，他相信未來會持續提出來。

民進黨立委陳素月、莊競程、黃秀芳、許智傑、劉世芳等昨再提議應普發現金1萬元「還稅於民」，民眾黨立院黨團總召邱臣遠也支持，政府應至少發給每位國民1萬元。國民黨團總召曾銘宗則表示，國民黨團建議平均月薪資收入3萬元以下的低收者每人發3萬元，中低收入 戶每戶發10萬元。

據台灣中國時報報導，不只立委，縣市長不分藍綠也呼籲政府要從善如流，台南市長黃偉哲和嘉義縣長翁章梁都呼籲中央把經濟成長的果實回饋民眾，翁更建議發放方式要「直接受惠，愈簡便愈好」。嘉義市長黃敏惠則建議中央普發現金1萬元，雲林縣長張麗善也支持還稅於民，且資源不足的縣市應補助更多。桃園市長張善政表示，只要於法有據，他也樂觀其成。嘉義市長黃敏惠說，嘉義市8成以上是服務業，受到疫情衝擊更是嚴重。她建議普發1萬元振興消費現金，除不必再浪費印製成本，更可促進民間消費。

時代力量立委邱顯智則認為，蔡政府特別預算舉債超過2兆元，「比起朝三暮四、債延子孫的全民發現金，應該有更重要的帳要精打細算」。民眾黨立委賴香伶表示，這幾年政府規畫各種施政，只看眼前、撒幣式政策、還有各種浪費預算的弊案層出不窮，既然這幾年都有稅收超收，為何不把一定的金額拿出來救勞保。