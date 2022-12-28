黑白集／大撒幣 讓敗選金絲雀歡唱

今年稅收超徵4500億元，引發還稅於民討論。(本報資料照片)

政府今年稅收超徵，藍綠高喊還稅於民。民進黨 有如撈到浮木，立馬倡議大撒幣，以贖罪兼收買人心。英系立委開出第一槍，喊價「普發現金1萬元」，各派系接連提出各色消費券等建議。還有綠委撥算盤，每位國民應發2萬元。

若非慘輸，綠委怎知苦民所苦。民進黨上回推動「全民退稅 」，也是敗選狼狽時。當時，初接黨主席的蔡英文叫板馬政府還財於民，補助弱勢。時任黨團幹事長的賴清德 說，與其讓政府浪費助長通膨，不如退稅。歷史的迴力鏢，現在又朝健忘且雙標的政客飛來。

民進黨敗選檢討，編出一票鬼故事，說服力皆不敵郭董的「朽木禽獸」說。綠朝食祿獸橫行，綠委還超前部署，利用超收稅款預為下次大選買票。蘇貞昌上次堅持千元買5倍券，稱「公帑要用在刀口上」；但這回，他立馬回應還財於民。顯然，下台才是值得撒錢的刀口。

綠營各懷鬼胎，故意不說退稅其實是借錢還錢。依法，超徵稅款必須先還舊債，若要撒幣則得另舉新債。網民諷刺，黨用5000億買下屆總統立委很划算，反正還債是後人的事。

人民用選票懲罰民進黨，就因不滿蔡政府億來億去，全黨鍍金到發黑，只讓人民吞豆腐渣。賴神說，敗選是礦坑裡的金絲雀；大撒幣就能讓金絲雀歡唱「政府好棒棒」嗎？(轉載自聯合報)