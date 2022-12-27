觀察站／釋疑役期延長 蔡英文隔744天終於開記者會

蔡英文總統拍板義務役延長為一年，暌違兩年多開記者會接受媒體提問。（本報資料照片）

蔡英文 總統27日將舉行國安高層會議，拍板義務役延長為一年，隨後邀黨籍立委在台北賓館便當會，下午舉行記者會，暌違兩年多接受媒體提問。蔡英文這次宣布重大政策的流程，全部比照2020年8月宣布隔年開放含萊劑美豬牛進口的模式。

當時記者會接受媒體提問，並特別邀請副總統賴清德、行政院長蘇貞昌及立院黨團總召柯建銘等人站在身後，象徵執政團隊達成共識，這次也將比照辦理。

蔡英文除了接受特定媒體專訪外，最近一次接受媒體提問是2020年底，當時中天新聞台被國家通訊傳播委員會（NCC）撤照後停播，蔡英文出席「Discovery台灣戰疫全紀錄首映發表記者會」之後接受媒體聯訪。隨後因為疫情，總統府記者會及蔡英文公開活動減少，蔡也沒有再接受媒體提問，至今已隔744天。

蔡英文這兩年出席活動遇到媒體喊話，多半揮手致意，但過去重大事件發生時，幕僚會安排蔡英文接受現場提問。27日將宣布的義務役延長一案，攸關國防領域，是蔡英文所屬權責範圍，因此安排蔡英文走「美牛模式」，並「兩段式釋疑」。尤其，27日國安高層會議之後宴請所有黨籍立委，預計國防部 長邱國正也會出席，等於國安團隊親自面對立委發問後，重整意見再面對記者。

由於兵役延長案與2024年總統及立委選舉有極大關係，區域立委非常關心此案宣布後是否可能影響選情，必須了解確切方案及配套內容，才能對選民說明。因此，蔡英文邀請全體民進黨 立委。27日在總統府的記者會，也開放每家媒體有兩名文字記者、一名攝影記者可入場，管制較平常寬鬆許多。

據悉，兵役延長案討論過程複雜，府院及國安團隊思考民眾是否能接受之外，也考量國民黨會不會反對、杯葛，因此配套內容一直改，外界爭論未來「刺槍術」是否保留，其實並非重點。國防部的重點是如何讓義務役延長後增加專長，達成軍人「常備後備化」，因此未來無論志願役及義務役，薪水一定增加，義務役月薪甚至可能超過兩萬元，待今天最後拍板。

從蔡英文打破沉默、終於願接受記者提問來看，執政團隊已經感受到蔡不受訪引發的負面觀感，並在民進黨九合一選舉慘敗後試圖扭轉形象。27日記者會是否讓記者「問到飽」，將是另一個觀察指標。