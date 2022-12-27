我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一夜回解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out遭種族歧視

民進黨論文抄襲再加一 江聰淵碩士學位被撤銷

記者戴永華／宜蘭27日電
民進黨宜蘭前市長江聰淵碩士學位被撤銷。(本報資料照片)
民進黨宜蘭前市長江聰淵碩士學位被撤銷。(本報資料照片)

宜蘭前市長江聰淵競選宜蘭縣長期間被人踢爆碩士論文抄襲，經淡江大學學倫會審查，確認抄襲，撤銷他碩士學位。江聰淵昨天表示，尊重審查結果，但強調並非故意抄襲。當時舉發此案的縣議員黃琤婷卻完全沒接獲學校審查通知，氣到跳腳，怒批學校處理流程有瑕疵、違反常理。

江聰淵發表聲明，他因家庭因素，只有五專學歷，從政後把握學習機會，除在立委服務處主任時期，完成佛光大學公共事務學系碩士在職專班的進修，在擔任縣議員後，2010年再度前往淡江大學國際企業系碩士在職專班進修。

江聰淵說，被檢舉的論文或許未盡完善，絕無故意抄襲意圖，參考資料來源許多是來自宜蘭縣政府的訪談資料、研究內容索取相關局處資料，集中在關注當時大量陸客來台後的旅遊環境衝擊，及當時蘇花公路安全性不足等問題。對寫作過程中的疏忽瑕疵，他表達歉意，也願接受學術上最嚴格的檢驗，但確實沒故意抄襲意圖。

針對江聰淵被淡江大學以涉論文抄襲取消碩士學位，國民黨立委賴士葆說，「加一」對民進黨好像變成習以為常的家常便飯，民進黨全黨上下對論文抄襲已經無感，所以國安局長陳明通繼續留任也就順理成章，因為全黨早已不在乎社會觀感如何了。

民進黨 國民黨

上一則

蔣萬安上任首日 王世堅送老蔣像：你沒有犯錯空間

下一則

黑白集／背骨仔紛現形 國民黨應趁機清除內鬼

延伸閱讀

深獲蔡英文信任 陳明通可望留任國安局長

深獲蔡英文信任 陳明通可望留任國安局長
江聰淵論文確定抄襲 遭淡江大學撤銷碩士學位

江聰淵論文確定抄襲 遭淡江大學撤銷碩士學位
不怕綠打黑金 宜蘭林姿妙、南投許淑華勝選

不怕綠打黑金 宜蘭林姿妙、南投許淑華勝選
宜蘭南投苗栗打黑金 綠營中迴力鏢

宜蘭南投苗栗打黑金 綠營中迴力鏢

熱門新聞

麻衣(左)與王泉仁的愛已成往事。（本報資料照片）

「台塑長孫」王泉仁2度離婚 每月贍養費只想付1899美元

2022-12-19 18:37
憲法法庭23日判決全民健保停復保規定違憲。（本報資料照片）

健保「停復保」規定違憲 影響旅外56萬人

2022-12-24 02:30
永齡基金會創辦人郭台銘(中)與妻子曾馨瑩(後方右)出席台大醫院癌醫中心分院4周年院慶。(記者邱宜君／攝影)

郭台銘稱BNT疫苗沒那麼貴 中間「被上海復星賺走」

2022-12-19 15:33
台灣總統府發言人張惇涵。圖／總統府提供

蔡英文論文案最新司法判決出爐 總統府回應了

2022-12-23 12:13
台北市長25日交接，圖為新任市長蔣萬安昨天出席戰鬥藍感恩茶會。（記者余承翰／攝影）

蔣萬安就職台北市長 兒子難得亮相突放聲大哭

2022-12-24 21:28
永齡基金會創辦人郭台銘（左）與夫人曾馨瑩昨出席台大醫院癌醫分院四周年院慶，批評BNT疫苗採購事宜。記者侯永全／攝影

郭台銘爆料郭母想打BNT次世代還打不到 指揮中心回應

2022-12-20 15:39

超人氣

更多 >
中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了
美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了
「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起

「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起
開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡

開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡
寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客

寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客