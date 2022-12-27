民進黨論文抄襲再加一 江聰淵碩士學位被撤銷

民進黨宜蘭前市長江聰淵碩士學位被撤銷。(本報資料照片)

宜蘭前市長江聰淵競選宜蘭縣長期間被人踢爆碩士論文抄襲，經淡江大學學倫會審查，確認抄襲，撤銷他碩士學位。江聰淵昨天表示，尊重審查結果，但強調並非故意抄襲。當時舉發此案的縣議員黃琤婷卻完全沒接獲學校審查通知，氣到跳腳，怒批學校處理流程有瑕疵、違反常理。

江聰淵發表聲明，他因家庭因素，只有五專學歷，從政後把握學習機會，除在立委服務處主任時期，完成佛光大學公共事務學系碩士在職專班的進修，在擔任縣議員後，2010年再度前往淡江大學國際企業系碩士在職專班進修。

江聰淵說，被檢舉的論文或許未盡完善，絕無故意抄襲意圖，參考資料來源許多是來自宜蘭縣政府的訪談資料、研究內容索取相關局處資料，集中在關注當時大量陸客來台後的旅遊環境衝擊，及當時蘇花公路安全性不足等問題。對寫作過程中的疏忽瑕疵，他表達歉意，也願接受學術上最嚴格的檢驗，但確實沒故意抄襲意圖。

針對江聰淵被淡江大學以涉論文抄襲取消碩士學位，國民黨 立委賴士葆說，「加一」對民進黨 好像變成習以為常的家常便飯，民進黨全黨上下對論文抄襲已經無感，所以國安局長陳明通繼續留任也就順理成章，因為全黨早已不在乎社會觀感如何了。