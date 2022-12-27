陣前倒戈 國民黨開除高雄市議員曾俊傑

高市議會國民黨團牆上議員照片，曾俊傑肖像旁被寫「背骨、垃圾」等字眼，不久後，照片被以白紙覆蓋。(記者林巧璉／攝影)

國民黨 高雄市議員曾俊傑陣前倒戈退黨投奔綠營當上副議長，國民黨高雄市黨部考紀會昨天開會，全數委員一致通過開除黨籍。曾俊傑說，黨執意提名陸淑美選議長，硬是不推贏面大的前議長曾麗燕，對黨失望，本來就打算退黨，被開除黨籍沒有一絲難過。

國民黨在議長選舉發生跑票情形，國民黨文傳會副主委林家興表示，高雄市黨部已召開考紀會開除違紀黨員並送交黨中央核定，今天花蓮、基隆、台南等地都會陸續處理違紀黨員，捍衛黨紀與民主精神到底。中廣董事長趙少康也說，除了跑票的開除，檢調也應介入調查是否與黑金有關。

對於曾俊傑遭國民黨高雄市黨部建議開除黨籍，趙少康表示，「本來就要開除了，不然要把他當寶貝嗎？」國民黨縣市長選得不錯，但正副議長是另外一個戰場，沒有一戰是可以疏忽的，國民黨在這一戰有點馬失前蹄。

國民黨高市議員陳麗娜說，黨部長期鴕鳥心態養大了「曾俊傑們」，是時候該大力整頓；她說，曾俊傑行為，黨部不是不知情，為保住一席選擇鄉愿，「鴕鳥心態無法建立威信，黨紀不彰，關鍵時刻成為擊潰黨的危險因子。」

代表國民黨參選議長失敗的陸淑美，沉寂一天，昨晚臉書突發文反擊曾俊傑及前任議長曾麗燕為牟私利，幾乎造成黨的分裂，她為求黨籍同志 日後能繼續團結，未有一句惡言，看到兩人繼續放話、裝清高，實在忍無可忍。

至於花蓮縣議會部分，國民黨花蓮縣黨部將開除張峻等6名議員黨籍，屆時張峻等無黨人士有15人，多國民黨一席，張峻預告將成立「愛花蓮團結聯盟」。

民進黨 拿下台南市議會議長、副議長，國民黨前副議長李文俊等3人跑票，牽連黑金傳說滿天飛。國民黨台南市前議員謝龍介昨天喊話檢調追查「賄聲黑影」。3名跑票議員否認受賄，李文俊痛罵謝龍介「胡說八道」，老是踩著同志墊高自己，要求檢調趕快查辦。

台南地檢署表示，正副議長選舉案引發的爭議問題，已分案調查。議長邱莉莉表示，尊重檢調調查，盼能趕快弭平社會紛擾。台南市長黃偉哲表示，相信司法會持續調查，若有任何壓力、金錢、暴力介入，這是法所不容，民眾無法接受，也讓大家對議會政治有負面影響。

跑票的3名藍營議員皆否認受賄，李文俊痛罵謝龍介「胡說八道」，他原本打算等邱莉莉與郭信良開出最有利條件再選擇，要為國民黨拿下一席副議長，不料國民黨市黨部要求須與郭搭配，讓他頓失籌碼，且郭無法保證正國會6票投他，「國民黨故意要弄我」，議長票才投給民進黨。

「我被民進黨騙了！」李鎮國出面道歉強調自己清廉從政，投邱是為了替國民黨換取副議長，結果選完後才驚覺「不知道誰是敵人」。