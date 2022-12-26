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深獲蔡英文信任 陳明通可望留任國安局長

台灣新聞組／台北26日電
民進黨九合一大選慘敗，內閣即將改組，國安局長陳明通可望留任。 （本報資料照片）
民進黨九合一大選慘敗，內閣即將改組，國安局長陳明通可望留任。 （本報資料照片）

民進黨在九合一大選慘敗，黨內聚焦敗選檢討、內閣改組等三大「內憂外患」。府院近來密集約詢閣員，據了解，總統官邸日前也召集相關部會盤點內閣人事。但據情治界官員透露，陳明通深受蔡英文總統信任，在1月中旬進行的內閣改組，陳明通職務不會有異動。換言之，蔡英文在2024年5月20日卸任前，陳明通仍將穩坐國安局長要職。

本報系聯合報報導，民進黨敗選迄今近一個月，民進黨內認為，眼前有三大內憂外患等著「拆彈」，首先是敗選檢討、內閣改組能否讓人民有感，其次是兵役延長、通膨高物價等棘手政策議題，最後則是黨內「家務事」，副總統賴清德擔任黨主席後的黨政互動，以及對「黑金」問題的作為，都攸關民進黨能否重拾選民信任。

2024大選僅剩一年。一位要尋求連任的民進黨立委說，敗選至今快一個月了，沒看到黨內具體檢討報告，內閣人事幾乎沒動，執政團隊繼續放任像衛福部長薛瑞元等「好鬥」官員引發對立，對民進黨而言就是繼續「失血」。

台北中國時報報導，雖然在野黨屢次砲轟要求陳明通下台，民進黨內也有此呼籲，但是精準掌握現階段中共發展情勢，是陳明通的專業強項。據知情人士透露，陳明通早先在學界期間，曾三度與大陸前國台辦主任，現任國務委員、外交部長王毅見面，在情治首長中，是唯一與大陸領導核心、對台工作重要領導過招的人。陳明通是民進黨內對兩岸實務最深入了解的人，無人能出其右。

報導指出，陳明通為管控兩岸衝突風險，指導國安局建立解放軍犯台各項徵候指標，且建置共軍動態分析資料庫，在眾多共軍動態中，以「正常」與「異常」、「須注意」等評估，協助情研部門判斷解放軍對台軍事部署形勢及可能侵台模式，提供國安單位與國防部以掌握中共最新動態趨勢。

民進黨 共軍 解放軍

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