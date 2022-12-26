新聞眼／國防掉入政治醬缸 專業將遭摧毀

兵役延長為一年，全案將送立法院查照，由行政院發布執行。（記者洪哲政/攝影）

民進黨 立法院黨團擬將兵役延長的「查照」改為「審查」，反映綠營內部對此案影響選情的焦慮；此動作若成真，代表民進黨打算把兵役延長的戰火拉進立院攻防，讓在野黨原本坐看民進黨受困此議題的盤算落空。兵役問題進了立法院這個政治大醬缸，國防專業將被政治攻防摧毀殆盡。

兵役延長本質是國防專業，但此舉涉及人民權利義務，台灣過去六度縮短兵役，都被作為選舉承諾，要說與政治無關，只是無視現實的一廂情願。民進黨在國會擁有過半優勢，理應支持自家政策，若要將行政院公布兵役延長案由查照改為審查，凸顯綠營內部對此並無共識，更可說為了選票，寧可無視國防的需要。

民進黨重新執政後就籌謀恢復義務役，國家安全會議私下約詢將領，了解部隊在沒有義務役男後的實際運作。如今，客觀環境上有共軍 擾台的國防威脅，檯面下有美方要求台積極自我防衛的壓力，加上國軍宣稱達標的募兵，實質上只是數字遊戲，軍、士官始終缺乏，面對向美採購或遭「硬塞」的武器裝備即將接裝，兵源卻困窘，此時宣布恢復義務役，有其迫切性與必要性。軍方也有足夠的論述，支持蔡政府延長兵役。

蔡英文總統面對2024大選，她自己沒有連任包袱，原先政壇預計此時將是她推動兵役延長的時機。但歷經九合一選舉敗選，民進黨內有意角逐2024的政治人物，不會輕忽兵役延長帶給年輕族群的負面影響。這也就是近期綠營內部對延長兵役屢傳異音，甚至透過管道釋放政策轉向的可能性。

在國內外、黨內外的夾擊之下，蔡總統上周宣布本周將召開國安會議解決多項棘手議題，政壇觀察蔡總統將親上火線拍板兵役延長政策，以避免對外窮於應付共軍擾台的國防部 ，對內還要捲入選舉的政治鬥爭。

既然蔡總統已下決心，黨內「選舉派」改變策略，將兵役延長政策循美豬開放模式，由立法院將查照案改審查，另闢戰場把在野黨拖下水，破解藍營坐等綠營流失年輕族群支持的紅利，降低政治衝擊。只是，屆時政治攻防之間，免不了必須面對自扁政府起縮減兵役是否妥適等爭議，國防部恐怕又是最大輸家，必須概括承受所有後座力。