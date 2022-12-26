蔣萬安就職台北市長 承諾大巨蛋1年內啟用

台北市卸任市長柯文哲（左）將市政棒子交接給新任市長蔣萬安（右）。（記者余承翰／攝影）

新任台北市長蔣萬安25日上任，提出大巨蛋、內湖交通及都市更新等重點工作。卸任市長柯文哲 認為，副市長林奕華就任是蔣上任首先要面對的問題，也提醒「如果陳時中 當選，大巨蛋中央會趕快給它過，不過現在是你當選，你覺得中央會怎麼處理大巨蛋？」蔣萬安說，不管林奕華或市府團隊，都會用政績來回應外界檢驗。

蔣萬安、柯文哲和前市長吳伯雄、黃大洲、馬英九 等人25日同台出席。前總統馬英九則勉勵蔣萬安「好好幹，做市長不容易，就是要很努力」。

蔣萬安就職後致詞，鼓勵市府公務員少說多做，用行動突破不必要的行政框架與舊習，他絕對當大家後盾，「只要是對市民好的事，拚落去就對了」。他並提到，議員是民眾選出，市府一定要尊重，不分黨派顏色，一起為台北打拚。

柯文哲致詞時和蔣萬安分享重大決策標準。柯說，當他每次遇到困難問題，與同仁辯論時，常問一個問題「如果50年後再來看，現在要怎麼政策」，就清楚政策如何選擇，最重要是「不要為了短期利益、犧牲長期利益；不要為了少數利益、犧牲多數利益；更不要以政黨利益、犧牲國家利益。」

蔣萬安說，大巨蛋絕對是市民關心的議題，承諾會盡全力、一年內讓大巨蛋完工啟用；內湖交通也是民眾關心急待解決的課題；還有都更是他對市民的承諾。

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩說，目前大巨蛋的防火避難層審查已通過，待內政部正式認可函文市府後，即會進行第四次建照變更，剩餘3%的工程就能動工；大巨蛋相關都會向新局長報告，秉持依法處理、秉公辦理的態度給予行政協助，後續依市府指示辦理。

蔣萬安宣誓就職，副市長林奕華卻暫不辭立委，要等2月1日到職，林也沒出席交接典禮，民進黨議員砲轟，國民黨也意見分歧。柯文哲稱這是兩難題目，林奕華一辭馬上要補選，勞民傷財，這是蔣萬安的第一個難題。

蔣萬安表示，目前林奕華手邊還有很多立法院要處理的重大議案，也正審查總預算，地方服務更要完成、交接好，等之後才上任。