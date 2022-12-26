穿一只鞋起跑 「萬安新政」受考驗

台北市長蔣萬安26日上任第一天，跟市府人員打招呼。（記者余承翰／攝影）

台北市長蔣萬安為藍營風光奪回首都，就職高喊「台北隊出發」，但少了一位副市長，像是穿了一只鞋就起跑，還有大巨蛋恐遭中央「卡蛋」等市政難關。前方路途崎嶇，目前卻缺乏亮點，柯文哲 當年有「柯Ｐ新政」上路，還需穩定軍心的「萬安新政」在哪裡？

柯文哲昨在宣誓就職暨交接典禮會後，就點出林奕華不辭立委，延後上任副市長，以及中央對大巨蛋的態度會因人而異，都是蔣萬安上任後要克服的課題。

蔣萬安當選以來，外界擔心老國民黨 班師回朝，隨著一波波人事公布，讓人見到蔣萬安試圖突破舊勢力框架的決心，多位首長主打「民間、年輕、創意」三特質；主角蔣萬安已上台，配角陸續登場，但沒想到開場副市長就要缺席一個月。

市政畢竟不是連續劇，不需要漸入高潮，吊市民胃口。但連黨內都爆雜音，蔣萬安的人事「掀鍋」像被「掀桌」。

蔣萬安選定的副手經驗、歷練，毋庸置疑，但林奕華無法同步就職，被視為太算計，上任焦點反被模糊；李四川「一打二」不僅業務範圍龐雜，恐也難盡督導義務。蔣萬安甫上任，就給人「跛腳市府」的負面觀感。

首都市長常被放大鏡檢驗，不留情面。柯文哲施政滿意度在六都末段班，蔣萬安應引以為戒。或許市民嫌「柯Ｐ新政」過於浮誇，但過度保守未免沉悶，也難以讓人有耳目一新的感受。蔣萬安口稱「台北隊出發」，但隊上配備不全，要如何贏回台北市的光榮感？外界對他「我準備好了」、「捲起袖子上工」的口號，都睜大眼睛在看。