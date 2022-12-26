江聰淵論文確定抄襲 遭淡江大學撤銷碩士學位

宜蘭市前市長江聰淵在競選縣長期間遭人踢爆論文抄襲，經淡江大學學倫會審查結果確認抄襲，決定「撤銷」碩士學位，江聰淵重審查結果並致歉。(本報資料照片)

宜蘭市前市長江聰淵在競選縣長期間遭人踢爆論文抄襲，經淡江大學學倫會審查結果確認抄襲，決定「撤銷」他碩士學位。江聰淵今天表示，尊重審查結果；但當時舉發此案的縣議員黃琤婷卻完全沒接獲學校審查通知，氣到跳腳，怒批學校處理流程有瑕疵、違反常理。

此案於9月29日由黃琤婷舉發，在這過程中黃關切學校的審查進度曾去電詢問，都快3個月了遲遲未獲回應，今天竟然是當事人江聰淵先發聲明，「淡江大學現在是怎樣？在搞什麼」，舉發人不必被告知嗎？

對此，記者採訪淡江大學秘書長劉艾華表示，學校22日寄出撤銷論文通知給各大專院校，今天會寄給被撤銷的當事人及舉發人，處理寄發過程的先後可能未盡完善，可以再檢討。

江聰淵在競選期間被檢舉論文抄襲，像是「拼裝車」總共涉嫌抄襲七、八本論文，他在第一時間未做辯解。依規定審查公布期限三個月，淡大處理公布的時間幾近「壓線」。

江聰淵本人並未接獲學校正式通知，今天發表聲明強調，他因家庭因素，只有五專學歷，從政後把握學習機會，除了在立委服務處主任時期，完成佛光大學公共事務學系碩士在職專班的進修外在擔任縣議員之後，99年再度前往淡江大學國際企業系碩士在職專班進修。

江聰淵強調，被檢舉的論文或有未盡完善，絕無故意或抄襲意圖，參考資料來源許多是來自宜蘭縣政府的訪談資料、研究內容或是索取相關局處資料，集中在關注當時大量陸客來台後的旅遊環境衝擊及當時蘇花公路安全性不足等問題。

他在聲明中說，論文或有未盡完善之處，對於這些寫作過程中的疏忽造成瑕疵，表達歉意，尊重審查結果，接受學術上最嚴格的檢驗，但重申確實沒有故意或抄襲的意圖。