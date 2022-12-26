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備戰2024？ 柯文哲轉往全台「嗡嗡嗡」 侯：把棒子交好

記者林麗玉、李成蔭、朱冠諭／台北26日電
卸任市長柯文哲25日正式交接印信給新任市長蔣萬安。(圖：台北市政府提供)
卸任市長柯文哲25日正式交接印信給新任市長蔣萬安。(圖：台北市政府提供)

柯文哲昨卸任台北市長，大批支持者擠爆市府大樓高喊「總統好」、「2024唯一支持柯文哲選總統」。柯受訪說，今天將先回台大報到，選總統平常心就好，還反問媒體：「有什麼建議？」

同被視為2024熱門人選的新北市長侯友宜說，新北已規畫2030年願景，還要規畫到2050年，未來會把棒子交好，新北帶動整個北台灣、全台灣，讓中華民國更好。

對於中廣董事長趙少康拋出「美式初選」話題，呼籲國民黨應辦有黨員投票的總統初選，至少六都各辦一場辯論，從3、4月開始直到6、7月。侯友宜回應，「少康兄」是非常傑出的政治人物，趙有很多政治的理論及想做事的態度，都令人感動，大家一起努力合作，好好做事情。

針對趙少康指國民黨主席朱立倫、侯友宜和鴻海創辦人郭台銘都是不錯的總統人選，朱立倫昨表示，縣市首長才剛就職，讓首長全力拚市政才是最重要的；國民黨還有兩場延長賽補選，會讓民眾看到團結一致，努力做事。

柯文哲昨卸任後，先到雲林處理黨務，也與地方人士會面，爭取與地方勢力合作可能。少了市長政治舞台，幕僚透露，柯文哲也要想辦法維持政治聲量，除競選辦公室運作，就是重整民眾黨，積極跨出台北市，馬不停蹄轉往全台「嗡嗡嗡」，持續對九合一檢討，預計黨秘書長等人事調整最快農曆年前敲定。

人在美國紐約的台北前副市長黃珊珊正規畫籌組基金會或協會，未來據點也會進駐柯文哲辦公室所在地台玻大樓，但會以什麼身分幫柯文哲，還在評估。

柯文哲 國民黨 侯友宜

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