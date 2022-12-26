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新聞評論／黑道、貪官、政客：台南的綠色傳奇

聯合報社論
台南議長選後，民進黨立委陳亭妃「檢調該動手了吧！」貼文引起諸多討論。(記者吳淑玲／翻攝)
台南議長選後，民進黨立委陳亭妃「檢調該動手了吧！」貼文引起諸多討論。(記者吳淑玲／翻攝)

繼新竹市與桃園市之後，又一個五星城市破滅！縣市議長選舉，民進黨成功奪回台南市議長寶座，但也因此「掀鍋」，讓外界看到台南市黑金政治的真相。國民黨打不穿的綠色銅牆鐵壁，唯有靠民進黨內狗咬狗，才能咬出一嘴毛；黑道、貪官、政客在高譚市橫行的罪惡元素，在府城現形，綠色執政打造出黑金傳奇。

民進黨在大台南縣市執政近30年，地方戲稱「掘地3尺都是綠油油」；民進黨副秘書長林飛帆留下的經典註腳「推個西瓜也能當選」，正是民進黨吃定台南選民的最大反諷。

400年府城如今風貌千瘡百孔，看似華麗的風衣抖出滿身塵蟎。為了爭奪議長寶座，民進黨醜態畢露，4年前綠營議員跑票讓無黨籍郭信良笑取議長，陰影揮之不去；今年由連任的台南市長黃偉哲親自坐鎮協調、民進黨中央下達黨紀軍令狀，迫使黨內正國會議員含淚投票，再挖倒國民黨牆腳，終於驚險奪回議長寶座。

台南市議會民進黨團7日推出市長派支持的議員邱莉莉、林志展搭檔參選正副議長，正國會議員6人離席抗議，「拒絕替黑金背書」。正國會議員在台南發難，立委陳亭妃則在台北舉行記者會，控訴88槍擊案造成台南市長慘勝，與涉及爐渣案的民進黨前中執委郭再欽有關，她還出示郭再欽與邱莉莉、林志展的同框照片，質疑黑金操盤正副議長選情，老母親一句「黑金很恐怖」，更讓她忍不住淚崩。

議長投票前夕，綠營催票無所不用其極。民進黨台南市黨部前執委林士傑爆出「押車」疑雲，被控涉嫌威脅國民黨議員方一峰不能投給郭信良，儘管林否認涉案，並宣布退黨，但黑金、槍擊等流言已貫穿議長選舉；國民黨團集體發表「不自殺聲明」，最後仍有三名議員跑票。府城宛如現代版高譚市，陳亭妃公開喊話：「求求總統、副總統救救台南」，但蔡英文、賴清德毫無回應。

台南黑雲密布，經發局前局長陳凱凌涉貪收賄，背後牽動政商勾結的光電利益；直到陳凱凌遭檢調聲押，新市府團隊名單才出爐。黃偉哲一方面牽強解釋陳早要離開，弊案與人事無關，一方面又強調新團隊首重清廉，無疑是此地無銀三百兩；面對貪官汙吏、黑道縱橫，市長就算撇清識人不明的障礙，也難逃施政不力的責任。

眼見台南逆風，林飛帆在臉書開砲，點名涉弊的郭再欽應退出民進黨、黃偉哲應整頓市政沉痾，與黑金畫清界線。郭再欽後來宣布退黨，不忘反酸「林九萬」保住官位；林飛帆當年批民進黨「西瓜黨」，變身民進黨大官後，五年來放任西瓜爛掉，好像跟他毫無干係。

台南末日奇景只是綠色執政的冰山一角，因為議長選舉才浮上水面。事實上，從新竹市前市長林智堅的12億（台幣，下同，約3900萬美元）新竹棒球場、桃園市前市長鄭文燦的5億（約1625萬美元）八德運動中心，都讓外界看破虛華的假象。鴻海創辦人郭台銘引《三國演義》抨擊蔡政府是「朽木為官、禽獸食祿」，綠色執政縣市恐怕更應驗郭台銘沒有說出的下一句：「狼心狗行之輩，滾滾當朝；奴顏婢膝之徒，紛紛秉政。以致社稷丘墟，蒼生塗炭」。

參選黨魁的賴清德在基層座談時聲嘶力竭說，「國民黨黑，民進黨不能黑」；但台南青出於藍勝於藍，不只黑、還是黑金，綠黑彷彿一家親。議長選後，陳亭妃說「檢調該動手了吧！」她不知道嗎？台南曾被文學家葉石濤形容為適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚，悠然過日子的好地方，但現在已是適合黑道、貪官、政客忽悠過日子的好地方。

民進黨 國民黨 賴清德

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