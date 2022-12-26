台南罩黑金 綠委陳亭妃：檢調該出手了吧

台南高規格安檢 國民黨議員蔡育輝（左）25日進入台南市議會時，接受警方金屬探測等高規格安檢。(記者黃仲裕／攝影)

台南市議會正副議長選前發生議員被威脅、黑金疑雲壟罩等情事，有議員選前在議會研究室過夜，沒住議會的議員則由警車、隨扈護送，進議場前還要經過金屬探測棒檢查，藍營質疑黑金介入選舉，綠委陳亭妃也要檢調出手，但台南市警局昨晚表示，針對相關人士利用媒體報導或社群渲染黑金問題，或利用治安個案操弄變成政治議題，令人遺憾。

台南在市長選舉前夕爆發學甲槍擊案，正副議長改選過程又傳聞黑金勢力介入、議員被押走，南警承受很大壓力，市警局昨晚特地發新聞稿說明警方執法秉持行政中立、依法行政，強調警察不但沒有捲入紛爭，還務實面對各界指教，專心維護治安。

國民黨 市議會黨團總召蔡育輝表示，擔任六屆議員以來，這一次真的心生恐懼，前晚在議會研究室過夜，希望檢警要全力查辦才能展現台灣民主政治，而不是靠黑金掛勾。國民黨主席朱立倫批台南市已變高譚市，賴清德 將是民進黨 主席，怎麼面對故鄉變這麼黑、這麼亂？讓大家對民進黨執政還有信心？他很遺憾議長選舉過程還動用黑道，民眾無法理解；國民黨曾經「經過黑夜」，但已走出黑夜邁向青天白日，清清白白、實實在在。

民進黨立委陳亭妃在臉書貼文「檢調應該出手了吧！」選前傳有國民黨議員被威脅，昨天有3名國民黨議員做了不一樣的投票行為，2022年因民進黨和黑道綁在一起變成絆腳石，難道2024也要繼續？她或賴清德在過年後可能都是候選人，台南發生那麼多事，到現在檢討在那裡？選民或支持者用這點來質疑，怎麼去回答？

國民黨原來的策略是比照四年前模式，支持郭信良參選議長，再推薦黨籍議員李文俊搭配郭角逐副議長，但因郭無法承諾民進黨盟友會票投李，民進黨又向李招手，國民黨團猜出李的心思，加上前晚黨團甲級動員時李文俊、張世賢、李鎮國三人缺席，國民黨驚覺三人將跑票。

郭信良雖改和國民黨議員林燕祝搭配參選正副議長，但郭深知大勢已去，正國會也決定支持黨提名人邱莉莉。最後邱莉莉獲全黨28票及國民黨李文俊等3票及台聯、台灣基進、3名無黨議員支持，以36票當選議長，黨籍議員林志展以32票當選副議長。郭信良、林燕祝則拿下21、13票。

郭信良表示，接受選舉結果，但這場選舉發生許多紛紛擾擾，感嘆「曾幾何時，國民黨的行為變成民進黨來做，傷了支持民進黨的心。」