我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抵抗侵略的信仰之光：烏克蘭戰火下的「新聖誕傳統」

港媒：去年至少有1400名華裔科學家離開美國回中國

台南罩黑金 綠委陳亭妃：檢調該出手了吧

台灣新聞組／台南26日電
台南高規格安檢 國民黨議員蔡育輝（左）25日進入台南市議會時，接受警方金屬探測等高規格安檢。(記者黃仲裕／攝影)
台南高規格安檢 國民黨議員蔡育輝（左）25日進入台南市議會時，接受警方金屬探測等高規格安檢。(記者黃仲裕／攝影)

台南市議會正副議長選前發生議員被威脅、黑金疑雲壟罩等情事，有議員選前在議會研究室過夜，沒住議會的議員則由警車、隨扈護送，進議場前還要經過金屬探測棒檢查，藍營質疑黑金介入選舉，綠委陳亭妃也要檢調出手，但台南市警局昨晚表示，針對相關人士利用媒體報導或社群渲染黑金問題，或利用治安個案操弄變成政治議題，令人遺憾。

台南在市長選舉前夕爆發學甲槍擊案，正副議長改選過程又傳聞黑金勢力介入、議員被押走，南警承受很大壓力，市警局昨晚特地發新聞稿說明警方執法秉持行政中立、依法行政，強調警察不但沒有捲入紛爭，還務實面對各界指教，專心維護治安。

國民黨市議會黨團總召蔡育輝表示，擔任六屆議員以來，這一次真的心生恐懼，前晚在議會研究室過夜，希望檢警要全力查辦才能展現台灣民主政治，而不是靠黑金掛勾。國民黨主席朱立倫批台南市已變高譚市，賴清德將是民進黨主席，怎麼面對故鄉變這麼黑、這麼亂？讓大家對民進黨執政還有信心？他很遺憾議長選舉過程還動用黑道，民眾無法理解；國民黨曾經「經過黑夜」，但已走出黑夜邁向青天白日，清清白白、實實在在。

民進黨立委陳亭妃在臉書貼文「檢調應該出手了吧！」選前傳有國民黨議員被威脅，昨天有3名國民黨議員做了不一樣的投票行為，2022年因民進黨和黑道綁在一起變成絆腳石，難道2024也要繼續？她或賴清德在過年後可能都是候選人，台南發生那麼多事，到現在檢討在那裡？選民或支持者用這點來質疑，怎麼去回答？

國民黨原來的策略是比照四年前模式，支持郭信良參選議長，再推薦黨籍議員李文俊搭配郭角逐副議長，但因郭無法承諾民進黨盟友會票投李，民進黨又向李招手，國民黨團猜出李的心思，加上前晚黨團甲級動員時李文俊、張世賢、李鎮國三人缺席，國民黨驚覺三人將跑票。

郭信良雖改和國民黨議員林燕祝搭配參選正副議長，但郭深知大勢已去，正國會也決定支持黨提名人邱莉莉。最後邱莉莉獲全黨28票及國民黨李文俊等3票及台聯、台灣基進、3名無黨議員支持，以36票當選議長，黨籍議員林志展以32票當選副議長。郭信良、林燕祝則拿下21、13票。

郭信良表示，接受選舉結果，但這場選舉發生許多紛紛擾擾，感嘆「曾幾何時，國民黨的行為變成民進黨來做，傷了支持民進黨的心。」

國民黨 民進黨 賴清德

上一則

新聞評論／黑道、貪官、政客：台南的綠色傳奇

下一則

議長一役綠猛挖牆腳 藍分裂開端？

延伸閱讀

藍營跑票 民進黨拿下3市議長寶座

藍營跑票 民進黨拿下3市議長寶座
民進黨拚止血 黨紀能掃黑金疑雲？

民進黨拚止血 黨紀能掃黑金疑雲？
林奕華延遲上任北市副市長挨批 蔣萬安反批綠轉移焦點

林奕華延遲上任北市副市長挨批 蔣萬安反批綠轉移焦點
國民黨3議員跑票 民進黨邱莉莉當選台南市議長

國民黨3議員跑票 民進黨邱莉莉當選台南市議長

熱門新聞

麻衣(左)與王泉仁的愛已成往事。（本報資料照片）

「台塑長孫」王泉仁2度離婚 每月贍養費只想付1899美元

2022-12-19 18:37
憲法法庭23日判決全民健保停復保規定違憲。（本報資料照片）

健保「停復保」規定違憲 影響旅外56萬人

2022-12-24 02:30
永齡基金會創辦人郭台銘(中)與妻子曾馨瑩(後方右)出席台大醫院癌醫中心分院4周年院慶。(記者邱宜君／攝影)

郭台銘稱BNT疫苗沒那麼貴 中間「被上海復星賺走」

2022-12-19 15:33
台灣總統府發言人張惇涵。圖／總統府提供

蔡英文論文案最新司法判決出爐 總統府回應了

2022-12-23 12:13
台北市長25日交接，圖為新任市長蔣萬安昨天出席戰鬥藍感恩茶會。（記者余承翰／攝影）

蔣萬安就職台北市長 兒子難得亮相突放聲大哭

2022-12-24 21:28
永齡基金會創辦人郭台銘（左）與夫人曾馨瑩昨出席台大醫院癌醫分院四周年院慶，批評BNT疫苗採購事宜。記者侯永全／攝影

郭台銘爆料郭母想打BNT次世代還打不到 指揮中心回應

2022-12-20 15:39

超人氣

更多 >
平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖

平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖
港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康
冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家
郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍

郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍
更多研究證實 非處方感冒藥無效

更多研究證實 非處方感冒藥無效