藍議員倒戈當選高市副議長 柯志恩大罵背骨

曾俊傑(右)今年46歲，黨齡20多年，他說，對國民黨開除黨籍一事沒有難過，會堅定走無黨路，地方服務本來就不分黨派，況且非藍非綠選民愈來愈多，他做好服務就能贏得選民認同。(記者劉學聖／攝影)

高雄市議會僅拿下27席議員的民進黨 ，策反國民黨 議員曾俊傑退黨，再提名 康裕成和曾俊傑的民、無配搭檔參選議長、副議長，加上台聯、台灣基進及無黨籍議員奧援，康、曾配以35票當選議長、副議長。

曾俊傑選前倒戈，讓民進黨光復高雄市議會，網路出現醞釀罷免曾俊傑聲浪；曾俊傑表示，本來是場國民黨會贏的選戰，提名過程不愉快，黨也不聽地方聲音，所有譴責他都接受，尊重大家言論。外界認為正副議長這一局是市長陳其邁運籌帷幄才導致大勝，不過陳其邁在媒體詢問是否對「民無配」在背後推一把，陳表示這是傳言。

代表國民黨參選高雄市長失利的柯志恩表示，選前掛國民黨標誌，選上就把國民黨拋到旁邊，「選前你有骨氣，選後你這樣就是背骨（意指背叛）」，感嘆見利忘義，「綠營取勝不是自身厲害，而是國民黨太亂了。」國民黨「KK政線」議員李眉蓁等人則痛批民進黨以全黨換一票，昨天是高市議會史上最黑暗一天，為議事埋下不信任導火線，黨內「曾俊傑們」是未爆彈。

高雄市議員共65席，國民黨29席、民進黨27席，藍營爭取議長原具優勢，但選前一天接連出狀況，先是獲國民黨提名參選議長的陸淑美宣布退選，隨後是曾俊傑發布退出黨團、要以無黨團結聯盟身分與民進黨合作的聲明，國民黨秘書長黃健庭雖緊急南下協調，推出陸淑美、陳美雅角逐正副議長，但最後均只獲得28票而吞敗。

民進黨康裕成、曾俊傑一組，除了民進黨27票，另獲台聯吳銘賜、台灣基進張博洋及無黨黃捷、范織欽、李順進、曾俊傑、高忠德、陳幸富等議員支持，康、曾配最後均拿下35票當選議長、副議長。無黨團結聯盟由朱信強、陳善慧搭配則各拿下2票。

陸淑美神情落寞，就職儀式大合照中缺席，她以「得到的未必是福，沒得到未必是禍」形容心情。