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藍跑票 綠奪基南高3市議長 宋楚瑜助綠 基隆首度變天

台灣新聞組／台北26日電
議長藍綠版圖變化 製表／袁志豪
議長藍綠版圖變化 製表／袁志豪

九合一選舉選出的地方首長和民意代表昨天宣誓就職，全國22個縣市議會正副議長選舉同時登場，民進黨在基隆、台南與高雄策動國民黨議員支持，拿下3地議長寶座，基隆更是首次由民進黨人士擔任議長；花蓮縣議會有6名國民黨議員支持現任議長張峻，打敗國民黨被提名人，張峻當選後宣布退出國民黨。

昨共有直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、直轄市山地原住民區長及區民代表等8類，計3200多位民選地方公職人員當選人宣誓就職，僅村里長因不適用「宣誓條例」規定，無須宣誓。

內政部統計，各縣市議長部分，國民黨籍15人，民進黨籍4人，無黨籍3人，其中新任7人、連任15人。副議長部分，國民黨籍14人，民進黨籍2人，親民黨籍1人，無黨籍5人，其中新任10人，連任12人。

基隆議長、副議長選舉，民進黨童子瑋搭檔親民黨楊秀玉參選，國民黨原評估雙方實力相當，不料前議長張芳麗倒戈支持童、楊配，讓副總統賴清德姪子童子瑋成為基隆第一位民進黨籍議長。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示遺憾，不排除請黨中央開除跑票者黨籍。張芳麗隨即宣布今天會退出國民黨。

基隆新任副議長楊秀玉說，親民黨支持民進黨童子瑋是依黨主席宋楚瑜親自指示，她完全依黨的決定來投票，並搭配競選副議長；卸任市長林右昌辦公室發言人游本明說，民進黨高層與親民黨主席宋楚瑜通電話溝通，達成正副議長合作默契。

台南市議長選舉前夕，陸續爆發黑金、押人等爭議，此次改選全國矚目。民進黨成功策動國民黨提名的副議長李文俊等三人支持，加上民進黨正國會九名議員發聲明「含淚投黨證」，最後民進黨提名的邱莉莉、林志展當選議長、副議長。

在高雄市議會，僅拿下27席議員的民進黨，策動國民黨議員曾俊傑退黨，再提名康裕成和曾俊傑的民、無配搭檔，加上台聯、台灣基進及無黨籍議員奧援，康、曾配以35票當選議長、副議長。

花蓮縣議長選舉由未被國民黨提名參選議員的現任議長張峻，對決黨提名人吳東昇。經兩輪投配張峻驚險連任議長。

張峻表示委屈一言難盡，決定即刻退黨。他批黨主席朱立倫的同舟計畫召回邪惡跋扈的黨員並賜予重權，排擠和鬥爭留在黨內忠貞不二黨員，「把惡魔召回船，堅守船上的同志一一被踹下船」朱立倫下台後才願意回國民黨。

跑票的國民黨議員黃馨、鄭寶秀也接連宣布退黨，但國民黨縣黨部主委張逸華表示，縣黨部將建請中央考紀會開除張峻等六人黨籍。

民進黨中評會主委賴瑞隆表示，感謝所有黨籍議員共同團結一致投票，贏得高雄、台南議長選舉，特別是在民進黨九合一敗選的低迷時刻，這樣的團結勝選格外重要。

針對國民黨內從北到南都有黨籍議員跑票，國民黨主席朱立倫表示，對於任何違反黨紀的人都覺得非常遺憾，考紀會事後會積極處理。國民黨立院黨團書記長李德維表示，從民意代表到黨務系統都應深切檢討，跑票若是為了私利就非常可恥、不可取。

此外，因南投縣第二選舉區選出的立委許淑華當選南投縣長，已於昨天宣誓就職。中選會委員會議昨討論通過，南投立委缺額補選定於明年3月4日（周六 ）投票。

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