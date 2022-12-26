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議長一役綠猛挖牆腳 藍分裂開端？

記者 鄭媁、丘采薇
16縣市正副議長當選名單 製表／袁志豪
16縣市正副議長當選名單 製表／袁志豪

國民黨在九合一選戰創下佳績，但25日議長選舉卻出現跑票情況，除了黨中央協調機制失靈，也讓黨主席朱立倫領導威望再受質疑。議長選舉一役對國民黨、朱立倫都是警訊，若仍耽溺於過往的勝利，2024大選還未開打，此次議長選舉已被挖牆腳，就怕又是分裂開端。

國民黨大勝氣勢在嘉義市長重行選舉後，再度創新高，連帶民調翻轉。根據台灣民意基金會民調，國民黨政黨支持度從9月的1成9，一舉上升到3成1，甚至超越民進黨。外界甚至歸功於朱立倫的提名策略正確、操作「討厭民進黨」選戰主軸到位。

在橫掃13縣市後，緊接而來的立委補選，王鴻薇點頭參選後，黨內展現難得的大團結，民調也看好選情樂觀。然而，昨天正副議長選舉，卻在基隆、花蓮、台南、高雄出現違紀跑票，民進黨儘管氣氛低迷仍保住元氣，迅速團結歸隊的氣勢，只能讓國民黨自嘆不如。

相形之下，民進黨25日在議長選舉開紅盤，不但在基隆、高雄策反國民黨籍議員跑票，以少數結盟拿下議長。情勢詭譎的台南最後也無人跑票，順利奪回議長寶座，終結民進黨在台南近十年來無法落實黨紀的亂象。

嚴格執行黨紀的結果，正副議長選舉這一役，讓民進黨在九合一敗的廢墟中稍微找到一線光芒。不過，這只是民進黨尋求重生的開始。想找回民心，民進黨還有很長一段路要走。

民進黨 國民黨 民調

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