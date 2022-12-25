大屋頂下／覺青vs.達人 從郭正亮看民進黨

此次選舉與過去相較，顯然出現了較多的綠營「背骨人物」或「省思人物」，在選季發出聲音。

如呂秀蓮 、鄭寶清、蘇煥智、郭正亮、吳子嘉、游盈隆、施正鋒等，甚至高嘉瑜及王世堅亦被指為「中共同路人」。且柯文哲也從八年前的「墨綠」轉向「挑染藍／淺藍」。他們在選季對民進黨 的有些批評，或兩岸政策，或民主政治，或道德公義，嚴厲且深刻，蔚為此次選舉的特殊風景。

這些出自綠營內部的聲音，擊破了民進黨的外殼，也深刻搗入了民進黨的內核，其意義自與來自外部的批評不同。因此，若能研究呂秀蓮、柯文哲等這些「省思人物」在個人心智歷程上的演化，如何從昨日之我走到今日之我，其實在某種意義上也是對民進黨真實內蘊的深層探索。

這是一個可以作為學術論文的嚴肅題材，但非本文所能及。試以郭正亮為樣例，只能淺論輒止：

郭正亮原已是家喻戶曉的名嘴，他自六月開闢個人時評節目《亮點交鋒》，每周一集，訂閱已逾83萬，有些單元累計點閱破百萬人次。新節目有此成績，可謂轟動。連對岸的觀察者也對郭及他的節目相當注目，並對之有十分精到的點評。

郭的節目的特質是「知識」，少有一般政論節目的煽情。一個用圖表、文檔、數字、真材實料及多元並呈作基架的時評節目能受如此歡迎，可見台灣的政論觀眾被耽誤已久。但我覺得更大的「亮點」，是觀眾們都非常好奇，昨日那個郭正亮是如何變成今日這個郭正亮的？聽他的時評，也想窺探他的心路歷程。

郭的生涯歷程可分成學術及政治兩條脈絡。言學術，台大機械系，轉心理系，又在社研所攻讀碩士，再取得美國耶魯大學政治學博士，後在台灣幾個大學任教，講授國際政治經濟專題等課程。言政治，他是美麗島事件的第一代覺青，在校即主持學運性刊物編輯，後參與野百合運動，入門為張俊宏的助理，後曾出任民進黨文宣部主任，再任政策會執行長，並曾任三屆立法委員。

一路走來，郭正亮在民進黨主體政策思維上始終不太受繩墨拘束，1998主張「大膽西進」，1999參與《台灣前途決議文》，2000參與陳水扁就職演說兩岸文字，2006被列為十一寇，2013主張「凍結台獨黨綱」。以上俱見他在民進黨建制內也相當活躍。

郭正亮進台大時碰上美麗島事件，迄今已40餘年。這40年來台灣的政治變化，與這40年來郭正亮的人生變化，其實是可兩相對照並尋找出意義的。

在民進黨，學歷漂亮，政途耀目。但走到今日，郭正亮已然是在輿論場中批評民進黨的超級重磅角色，被視為民進黨中「尚未開除黨籍的黨外人士」。

在世局翻覆中，如何不負人格？這其實是許多政治人物面對的課題。在郭正亮以前已有許多綠營要角脫離或被逐出民進黨而受到矚目，如施明德、許信良這兩位大咖，再如沈富雄、陳文茜、鄭麗文、李永萍等明星，如今呂秀蓮也不啻成了「未被開除黨籍的黨外人士」。他們用生命衝撞歷史，每一個人的故事，其實皆可視為與時代撞擊所發生的強光與巨響，值得留下歷史的記憶。

這個名單的共通特質是「知識與道德」，比如施明德從美麗島事件總指揮變成紅衫軍總指揮。他超越了民進黨，走進了知識與道德的更高境界。

當然，也有從國民黨走進民進黨的人物。比如陳哲男與在高鐵上遺忘300萬元現金而不敢報失的陳明文。但若與上述沈富雄、陳文茜等由綠出走的人物對照，分明是兩種不同的品類。

本文擇郭正亮為樣例，因為可以作為台灣覺青的人生參照。看他的《亮點交鋒》，可明顯看出他的「要能廣大要能高」（胡適語）。廣，他說他自己做的知識檔案分成三百個門類；高，他從國際博弈來看世局，不是坐井觀天。這種廣與高的知識呈現，可以解釋為什麼當年的黨外覺青能變成今日受到廣泛注目的時評達人。

知識，使郭正亮得到人格上的自由與自尊。他不但超脫了民進黨，也藉著《亮點交鋒》超越了一般政論節目的蝸角之爭。

對照來看，陳其邁、林佳龍、鄭文燦與郭正亮皆是野百合人物，但前三人在政治路上衝撞得變形走樣，范雲更已與野百合時代面目全非。民進黨內一直有是否開除郭正亮的爭議。但開除了郭正亮，恐怕更顯得民進黨形象的不堪。也就不妨將郭正亮視為民進黨內的一棵孤芳共賞的野百合吧。

野百合是因怒對國民黨的威權而生，但今日的太陽花則是眼看著「綠能，你不能」的民進黨而貼上去。青年一輩，林智堅 是成功的林秉樞，林秉樞則是失敗的林智堅。尤其大批今日覺青，或淪為大港開唱式的政治側翼，或淪為1450式的攪屎棍。他們視受到民進黨青睞為人生恩典；殊不知，如果你的知識夠高夠廣，別人就不會將你視為政治玩物。如此，民進黨青睞你其實是汙辱你，欺你天真。

從這次選舉可以看出，僅以「柯建銘／鄭文燦／林智堅／沈慧虹／陳明通／李妍慧」等呈現的「產／官／學」政治共生體，及李文忠說的「黑金中常委」與施正鋒說的「廟堂蟑螂」而言，儼然皆是郭正亮說的「蟑螂窩」，他們作威作福、吃香喝辣，為何滾滾覺青卻仍自甘淪為大港開唱式的粉絲及1450式的轎夫這類政治賤民的角色？

看一看郭正亮，再看一看自己。

從施明德到郭正亮，皆經過「見山是山，見山不是山，見山又是山」的心路歷程。他們之中有些仍是「台獨」，但此山已非彼山，更重要的他們皆回到了追求民主自由的本心之山，回到了知識與道德，因此亦自然超越了台獨。由於他們皆是從民進黨內跋山涉水過來的明星，如施明德、許信良及呂秀蓮更曾是創黨的靈魂角色，他們的人生示範就別具意蘊。

其實，郭正亮尚未完全展開自己，他直指民進黨的台獨根本是個騙局，但較罕深入探討兩岸問題，只透露過可注意張亞中的一中三憲。

本文也許對郭有些溢美，但相當珍惜這個典型。畢竟這是他付出了40年曲折人生的代價，親身見證了這一條荊棘的覺青之路。

呼籲民進黨，看一看郭正亮40年的覺青生涯，今後應對台灣青年多一些真愛真惜了。別再糟蹋他們。

大港開唱式及1450式的人生，不應是野百合或太陽花的歸宿。