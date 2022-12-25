林奕華延遲上任北市副市長挨批 蔣萬安反批綠轉移焦點

蔣萬安(右)、林奕華(左)。(本報資料照片)

國民黨 立委林奕華延到明年2月才上任台北市副市長，不只綠營續轟把市民當傻子，連藍營資深議員也要求林奕華辭職，讓立委選區馬上補選。準市長蔣萬安則反批，林奕華都是在為民服務，反而最近台南市涉貪案，民進黨 卻貪贓枉法，還想轉移焦點。

林奕華明年2月再轉換至北市府服務，立委缺額因此不必補選，引發熱議。民進黨台北市議員許淑華表示，蔣萬安選市長就願意請辭，林奕華為 什麼要拖到2月？把台北市民、大安選民當傻子？不要用這種機關算盡的態度，選民不會支持。

國民黨議員秦慧珠則說，才罵民進黨不要有執政的傲慢，現在自己剛選上市長，就想怎麼做就怎麼做，副市長晚點就任，導致立委補選取消，這有點讓大家覺得國民黨剛執政就落入執政的傲慢，國民黨內對這件事不支持占多數，處理不夠周延。

秦慧珠表示，林奕華應該馬上辭職立委，馬上就職副市長，讓這個選區馬上補選，否則這件事對林奕華個人及國民黨、蔣萬安來講其實是減分的。

蔣萬安說，林奕華委員不管擔任立委，還是副市長，都是在不同崗位為民服務，反而民進黨一邊為民服務、一邊為己貪汙，這就是他們與民進黨最大的區別，民進黨即便做不到 「廉泉讓水」，至少也不能貪汙舞弊，還想轉移焦點。

至於傳出大安區藍營議員競爭激烈，才不願補選，國民黨立委第三選區補選候選人王鴻薇指出，「說實在，我沒有聽到這樣相關的雜音，我聽到的其實對於林奕華去擔任副市長，大家都很持正面看法。」