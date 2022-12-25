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民進黨拚止血 黨紀能掃黑金疑雲？

記者 蔡晉宇
民進黨立委陳歐珀（左）與陳亭妃（右）呼籲不該用黨紀要求大家「挺黑金」。(本報資料照片)
民進黨立委陳歐珀（左）與陳亭妃（右）呼籲不該用黨紀要求大家「挺黑金」。(本報資料照片)

民進黨歷經九合一敗選、嘉義市長失利後，今天登場的全台正副議長選舉關乎全黨頹勢能否止血，已無再打敗仗空間，特別是放眼全台，這回民進黨議長選情普遍不佳的情況下，六都中綠營僅剩的執政縣市台南、高雄，更是成為重中之重。

議長激戰區也是面子之爭，民進黨現任代理黨主席陳其邁是高雄市長，下一任黨主席賴清德政治發跡地則是台南，別具指標意義；為嚴守正副議長選舉結果，民進黨近日圍繞的關鍵字也相當清楚，除了黨紀，還是黨紀。

議長選舉固然不像一般由民眾投票的選舉，談價值理念太過理想化，更多赤裸的利益交換與政治合縱連橫，民進黨昨天在高雄成功拉攏藍營議員入列角逐副議長，即是一例。為避免這種情況在自家發生，祭出黨紀並無可厚非，但正值民進黨全面潰敗之際，黑金疑雲在台南籠罩不去，黨紀對台南議會選舉能發揮多大作用，已出現問號。

站在欲跑票議員的角度，黨中央嗆明嚴格執行黨紀的情況下，要權衡標的相當明確，冒上日後無法在掛民進黨籍參選的風險，換來的跑票利益是否足夠。

若「民進黨」三個字日益褪色，成為會和黑金聯想在一起的政黨，日後有沒有掛黨徽參選公職，自然變得越來越無關緊要，黨紀的效果也隨之不彰。

當民進黨在選舉中僅能靠嚴格執行黨紀貫徹黨意，正副議長選舉儼然成了檢驗民進黨黨徽有多少價值的一戰，特別在爭議紛擾不斷的台南市，究竟民進黨對地方政治還有多大影響力，今天就會有答案。

民進黨 賴清德 投票

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