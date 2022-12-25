國民黨3議員跑票 民進黨邱莉莉當選台南市議長

代表民進黨角逐台南市議長的邱莉莉，以36票高票當選。(記者黃仲裕／攝影)

代表民進黨 角逐台南市議長的邱莉莉以36票高票當選，除了全數正國會6名議員及無黨3人支持之外，國民黨 甚至有3人跑票投邱，邱莉莉說，以民進黨氛圍來看，正國會為了民進黨、台灣好，讓台南市不再對立，做了非常大的決定，非常感謝他們，或許之前有誤解，但她會以行動解開誤解。

邱莉莉表示，這次選舉，事前發生非常多事件，大家對於是否能票票入匭有一點沒信心，因為諸多揣測和4年前失敗經驗，所以她這次一直向無黨籍和黨同仁遊說支持民進黨，相信部分民進黨同志 ，即便心裡有不滿意，但為了黨、台灣，他們還是投下這張選票，非常感謝民進黨每一位支持她的同志，也感謝台聯楊中成、基進李宗霖以及無黨黃麗招、邱昭勝、施余興旺，還有國民黨3席偏本土派的李文俊、張世賢、李鎮國幫忙，她才有辦法在議長選舉勝利。

邱莉莉說，未來4年議會改革刻不容緩，包括非常多的制度建立與府會關係的修補，民進黨雖為最大黨，但仍謙卑，不會錯過與國民黨、無黨聯盟、台聯、基進合作，希望未來4年是一個團結進步的台南市議會，為台南市民爭取更多福利，讓台灣地方政治更加正向，不再有流言蜚語、負面選舉的方式，樹立典範，希望所有議員放心，她會當非常公平、公正的議長。

對於正國會票票入匭的關鍵是什麼？邱莉莉說，以目前民進黨氛圍來看，即便他們是正國會，為了民進黨、台灣好，為了台南市不再對立，他們是做了非常大的決定，非常感謝他們。

台南市議會宣誓就職前，民進黨正國會6名議員陳怡珍、周麗津、吳通龍、蔡秋蘭、陳秋萍、陳碧玉共同發表聲明，重申拒絕為黑金黑道背書，但也會含淚投給民進黨這張證黨。

邱莉莉說，這些選舉過程中的文宣或是抹黑，相信選舉過後每一件都會水落石出，或許之前有誤解，但她會以行動把誤解解開，她相信不是只有投給黨證，而是投給民進黨團，也是投給所有台南市民。

至於郭信良敗選，民進黨團會邀請他加入嗎？邱莉莉說，要黨團一致性決議，交由三長決議。

接下來即將進行副議長選舉，民進黨團會支持原本推舉的林志展還是國民黨李文俊？邱莉莉說，現在要立即召開黨團會議協商這問題。