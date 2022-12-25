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蔣萬安上任台北市長首日 王世堅送他這份禮物

記者徐偉真、楊正海、林麗玉／台北25日電
台北市新任市長蔣萬安到議會觀禮議員就職，和民進黨議員王世堅寒暄時王世堅被起鬨送禮給蔣萬安。（記者徐偉真／攝影）
台北市新任市長蔣萬安到議會觀禮議員就職，和民進黨議員王世堅寒暄時王世堅被起鬨送禮給蔣萬安。（記者徐偉真／攝影）

台北市議會第14屆議員宣誓就職暨議長副議長選舉宣誓就職典禮，今天上午舉行，新任台北市長蔣萬安到議會觀禮，和民進黨議員王世堅合照時，被國民黨議員游淑慧、徐巧芯等人拱送禮物給蔣萬安，王世堅說，今天沒準備禮物，在眾人起鬨下王世堅手比愛心送給蔣萬安。

蔣萬安今天就任後到台北市議會觀禮議員就職，進場後和現場議員寒暄拍照，不少議員搶著和蔣萬安合照，今天受邀奏樂的學生在看台上看到蔣萬安也尖叫高呼歡迎。

王世堅過去在議會質詢前市長柯文哲時幾乎每次送禮，送過的禮物包括腳踏車、龍袍、火車票等，王世堅質詢時送什麼禮物成為外界關注焦點。柯文哲日前打包辦公室，被發現自行車還沒丟掉。

王世堅原本在和民眾黨議員陳宥丞聊天，蔣萬安走過去向王世堅打招呼，兩人雙手交握，互動熱絡，座位在王世堅前方的游淑慧起鬨問王世堅今天要送蔣萬安什麼禮物，王世堅笑說，今天沒帶禮物，在一旁的徐巧芯這時也加入，起鬨要王世堅送禮，在一旁的民進黨議員洪健益笑說那就比愛心好了，最後王世堅和蔣萬安各用雙手比了愛心。

王世堅宣誓後受訪時表示，他有準備好禮物，但不方便透露，他認為應該是開議時送，因為今天蔣萬安要宣誓他們議員也要宣誓，總是要宣誓後才會成為市長和議員，他不知道蔣萬安今天會到議會來，笑說很抱歉。

柯文哲 民進黨 國民黨

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