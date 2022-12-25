黑白集／囂張囂張再囂張 綠敗選最該檢討

民進黨立委劉世芳（圖）的助理騎機車違規被女警攔下開單，竟以立委辦公室名義要女警寫報告，還要求相關單位現場會勘。（本報資料照片）

民進黨 立委劉世芳的助理騎機車違規被女警攔下開單，竟以立委辦公室名義要女警寫報告，還要求相關單位現場會勘。劉世芳最初說，該罰就罰，該寫報告就寫報告，後來才發聲明代助理道歉，但難掩狐假虎威、狗仗人勢的囂張氣焰。

劉世芳助理一案，堪稱是民進黨執政以來，官員、民代靠勢囂張的縮影：恣意濫權、雙重標準、縱容包庇、向下沉淪。由小見大，究竟還有多少比交通違規更嚴重的事，也是如此膽大妄為？

助理指責女警態度不佳，但現場義交證稱女警態度良好，助理比較激動。反而助理表明身分說會到派出所找女警聊天，讓人覺得「立委好大我好怕」；要求女警寫報告，則像「政治報復」；強迫各單位會勘，也有為違規卸責牽拖之嫌。

究竟是怎樣的政治惡習，竟可容任立委助理為自己的一張罰單要求警員寫報告，甚至勞師動眾進行跨單位會勘？尤其，警分局才說女警口吻平和，不會要求寫報告，跨單位會勘結論就要求員警盡量勿開單、警局加強值勤員警態度，高雄市政府根本屈從威勢，「暖男市長」只敢打執法員警給立委看？

民進黨敗選後，劉世芳批評黨內檢討未見重點，並提出四大敗選關鍵。劉世芳遺漏了第五項、也是最重要的關鍵：人民看不慣民進黨的「囂張、囂張、再囂張」！