新聞評論／朽木不移 禽獸不走 連孔明也難奈何蔡政府

行政院長蘇貞昌用「挑擔說」向黨內喊話，還強調與蔡英文總統的好關係，顯然無意下台。（本報資料照片）

民進黨 內傳出「閣揆即將換人」訊息，包括前副總統陳建仁、國安會秘書長顧立雄等，都被點名可能接任。與此同時，行政院長蘇貞昌則用「挑擔說」向黨內喊話，還強調與蔡英文 總統的好關係，顯然無意下台。選後內閣改組議題，從政治責任演成保位卡位的拖棚歹戲。

令人驚訝的是，行政院長下台與內閣改組問題，竟然不是在九合一敗選後馬上討論，而是在選後近一個月才開始放話。顯然黨政高層釋出「更換閣揆」消息，根本無關「敗選檢討」或「政治責任」，而是迫於政治現實，亟欲「止血」所釋放的風向球。

此次九合一敗選，蔡英文雖辭黨主席，蘇貞昌的請辭卻僅虛晃一招就藉口「穩定政局」接受慰留。蘇貞昌雖稱「去留由總統決定」，卻不斷展現「繼續做下去」的意志。原因無他，對蔡英文而言，九合一敗選後，民進黨可能接班人選幾乎耗損殆盡；何況，儘管敗選，蔡英文仍冀望維持「蔡蘇體制」延續權力，避免跛腳。而對蘇貞昌來說，大權亦不願鬆手，因此繼續戀棧。

「政治責任」乃是非問題，「政治止血」則是政治考量。如民進黨有「責任政治」思考，蘇貞昌早該於敗選第一時間下台，怎會有慰留與接受慰留的難看戲碼？從蔡英文到蘇內閣，都沒有為敗選擔負政治責任的念頭，只有政治權謀與算計。將停損點設在「蔡英文請辭主席」是政治算計，「蘇貞昌留任」也是政治算計；如今釋出「更換閣揆」風向球，還是政治算計。

只有政治考量，沒有是非曲直，讓蔡政府距離人民越來越遠。如果蘇貞昌選後不做政治考量，辭職不受慰留，尚可贏得些許掌聲；此刻下台，只成了蔡英文的止血工具，印證了民進黨台北市議員王世堅批評的「晚景淒涼」，何其不堪。

近日鴻海創辦人郭台銘 引「三國演義」諸葛亮罵死王朗之句「朽木為官」、「禽獸食祿」，用來形容蔡政府，可謂貼切淋漓。向來跋扈的蘇貞昌，竟代衛福部長薛瑞元道歉，令人稱奇；但這恐非敗選檢討改正作風，僅是為保位而隱忍。畢竟，諸葛亮幾句話罵死曹營王朗，那是王朗知羞恥；如今倘非政治止血，否則朽木不移、禽獸不走，孔明再世，能奈他何？