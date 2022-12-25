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新聞眼／趙少康高調表態 藍牌桌仍一缺三

記者 程遠述
中廣董事長趙少康平安夜召集「戰鬥藍」成員聚會，高調表態「為2024暖身」。（記者余承翰／攝影）
中廣董事長趙少康平安夜召集「戰鬥藍」成員聚會，高調表態「為2024暖身」。（記者余承翰／攝影）

中廣董事長趙少康平安夜召集「戰鬥藍」成員聚會，高調表態「為2024暖身」、「應辦初選辯論」，再逐一評點藍營總統人選，墊高聲量也出考題。不過，牌桌上依舊「一缺三」，趙少康叫牌暫時無人應答，檯面下卻是暗潮洶湧。

趙少康近來鋪墊有序，從選前著力輔選、助講掃街，到近日以「如果我選總統」為題，在兵役、核電等國政上提出主張，以深藍背景與媒體資源，乘著勝選形塑國民黨內較少見的「團體戰」品牌。茶敘上不乏剛當選的各世代藍營民代，更有台北市長當選人蔣萬安、基隆市長當選人謝國樑等出席。

相較趙少康的高調暖身，國民黨內屢被點名參選總統的新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫、鴻海創辦人郭台銘，顯見至今還沒有人上牌桌。朱立倫在選後全台感恩茶會中，持續重申當「總教練」，侯友宜維持「做好新北市長角色、把握當下」，郭台銘近來在疫苗議題，一句「朽木為官，禽獸食祿」得分，但未表態。更別提其他黨內實力派諸侯或大老，都仍處於「再看看」。

國民黨在九合一聲勢正好，面對2024挑戰，仍在滾動民調、策略擬定階段，「大咖」尚未表態，兩岸與經濟等論述更未出爐。這場年前的聚首，還停留在獨角戲，拚聲量熱鬧之餘，如何實現選民期待才是勝敗關鍵。

國民黨 趙少康 郭台銘

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