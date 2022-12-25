趙少康召集戰鬥藍為2024「暖身」 支持美式初選

中廣董事長趙少康（前排左一）24日辦戰鬥藍感恩茶會，現場大咖雲集，基隆市長當選人謝國樑（左二起）、台北市議員戴錫欽、台北市長當選人蔣萬安、立委補選候選人王鴻薇、立委賴士葆、台南市議員謝龍介等人出席。（記者余承翰／攝影）

國民黨 九合一選舉大勝，2024總統大選由誰出征備受關注。中廣董事長趙少康昨召集藍營不同世代政治人物，出席「戰鬥藍感恩茶會」，對於是否為2024暖身，他直指「對，這是暖身」，不但要贏總統大選，立法院長也要拿回來，藍軍要完全執政，下架民進黨。他點名新北市長侯友宜 、國民黨主席朱立倫、鴻海創辦人郭台銘 是好人選。

藍營蔣萬安等35人出席

趙少康曾表態參選總統，針對是否參選到底？他說，若有比他更適合的人，他就支持；若沒有，他就出來。他分析，侯友宜民調與支持度高，新北市長選得很好，郭台銘則是買疫苗時慷慨出手、身體力行；至於他個人優勢，他說，「做總統需要有國際觀、要有高度和主張，這是良性互動」。

茶會至少有35位藍營不同世代政治人物出席，包含台北市長當選人蔣萬安、基隆市長當選人謝國樑、台南市議員謝龍介、這次代表國民黨參選屏東縣長的蘇清泉、台北市議員王鴻薇及徐巧芯等，被視為2024暖身戰。

主張六都舉行六場辯論

針對藍營總統候選人，朱立倫、侯友宜、郭台銘、趙少康都曾被點名2024參選總統。他認為侯友宜、朱立倫、郭台銘都很優秀，但「人選有沒有比我適合、要經過初選才知道」。並主張初選應舉行六都至少六場辯論，並支持美式初選，黨員意見必須被重視。

侯友宜昨被問到總統選舉，重申他現在是新北市長，「好好努力把現階段工作做好」。是否支持郭台銘，他說，對郭董非常敬佩，只要能為國為民努力做事，「都給你加油」；蔣萬安被問到總統大選誰適合時，也重申「現階段最重要的是推動市政」。