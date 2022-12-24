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南市議長選舉 藍議員傳遭恐嚇 有人被綠執委請上車、有人被攔路

台灣新聞組／台北24日電
藍議員上車 國民黨台南市議員方一峰22日在西港慶安宮旁等廂型車影片曝光。（圖／取自讀者提供影片）
藍議員上車 國民黨台南市議員方一峰22日在西港慶安宮旁等廂型車影片曝光。（圖／取自讀者提供影片）

台南八八槍擊案引爆黑金政治，市府經發局前局長陳凱凌遭羈押禁見，再加上議長選舉「押車」疑雲，槍擊、貪官、黑金等弊案糾葛，網友戲稱「府城宛如高譚市」。民進黨副秘書長林飛帆22日發文重批後，民進黨立委陳亭妃23日公開告御狀：「求求總統、副總統，救救台南。」但總統府昨天沒有回應。

正副議長25日改選，民進黨中評會主委賴瑞隆昨天要求一致性投票，違紀者將開除黨籍。黨中央下達軍令狀，民進黨台南市黨部執委林士傑卻傳出涉嫌恫嚇國民黨議員方一峰，要求議長選舉不准投票給現任無黨籍議長郭信良；方一度「被請上車」。

綠議員甲動 正副議長25日改選，黑道爭議繪聲繪影，台南市議會民進黨團23日發出...
綠議員甲動 正副議長25日改選，黑道爭議繪聲繪影，台南市議會民進黨團23日發出甲級動員令，要求一致性投票。（記者吳淑玲／攝影）

檢警前天攔查林士傑與同車的黃姓女子後，依恐嚇罪嫌移送地檢署，訊後均以五萬元(約1625美元)交保。林昨天透過臉書宣布「退出民進黨，靜待司法調查」，接著手機關機，記者無法取得聯繫。

檢警調查，22日傍晚5時30分左右，有輛黑色廂型車停在西港區慶安宮附近道路，車內兩男一女，其中一人下車找方一峰，指國民黨籍副議長李文俊在車上要找方。方上車後卻不見李，反見林士傑與黃姓女子坐在車內。

據檢警調查，林告訴方，「議長選舉，你只有兩種選擇，一種不出席，一種投自己，不能投給郭信良」；方回應，「會照著黨團決議走」，但林要求隔天中午要給答覆，「否則就給你好看」。方一峰隨後找郭信良，郭致電台南市警察局長方仰寧；由於一度傳出方一峰是被押走，警方兩小時後攔獲該車。林士傑坦承曾到慶安宮找方一峰，但否認威脅字句。

國民黨議員李鎮國也說，前晚他在小巷子騎機車時，被一名騎士攔下來，對方口氣很差，要他「票不能亂投」；這兩天服務處常有不認識的人上門，不是打探他要把票投給誰，就是要他好好投票，「雖然很客氣，說真的讓人毛毛的」。

藍議員集體發「不自殺聲明」

台南市議會國民黨團昨譴責黑金暴力，並集體發出「不自殺聲明」，要求檢調盡快查出幕後黑手。方仰寧說，已要求各分局長親自向每名議員確認有無需要派遣隨扈，若有不法，絕對嚴辦。台南地檢署檢察長葉淑文也說，絕不容許任何賄選或暴力等不法情事。

林士傑女兒 稱父清白

林士傑女兒、新科台南市議員林依婷昨晚表示，方一峰是自願上車，且一分鐘後即下車離開，無人攔阻，警方調閱監視器，相信將還父親一個清白；父親在筆錄中詳實敘述，有跟方一峰請託不要投給郭信良，針對媒體不實報導已至警分局提告。

郭信良昨說，選舉要回歸正常方式，才會得到選民認同，台南市是民進黨執政縣市，要重視一下治安，讓人民有感。

副總統賴清德參選民進黨主席，昨晚在彰化舉辦政見發表會，一位李姓黨員提高聲量說，警政、民生、國防外交，政府每樣都做得零零落落，尤其司法沒改進，「殺人沒罪交保，被殺的死好，這就是我們的政府」，現場響起如雷掌聲。賴清德說，民進黨要深切檢討，「國民黨黑、民進黨不能黑」，因為社會對民進黨的期待特別深。

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民進黨 國民黨 投票

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