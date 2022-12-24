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柯文哲任期最後公文 要批「財團勾結議會」 藍綠嗆告

記者楊正海、林佳彣／台北24日電
北市長柯文哲23日打包市長室私人用品，一輛由議員王世堅贈送的小折腳踏車，他覺得最實用，以後會騎著代步。（記者林俊良／攝影）
北市長柯文哲23日打包市長室私人用品，一輛由議員王世堅贈送的小折腳踏車，他覺得最實用，以後會騎著代步。（記者林俊良／攝影）

台北市長柯文哲23日提到已經準備好最後一份公文，就是警察局監視器預算覆議未過，會在上面交代「財團勾結議會、詐取國家錢財」。藍綠議員齊轟柯文哲抹黑、混淆視聽，並指柯敢正式寫在公文上，議員就可以集體告他。

柯文哲25日將卸任，近日在市長室辦公室大掃除、打包整理物品並到各局處辭行，柯文哲昨天也應媒體記者要求穿上8年前離開台大醫院的白色醫師袍，他笑說「相信台大醫學院學生會比較緊張，因為柯P回來了。」

談到最後一份公文，柯文哲說，警察局的監視器案，警察局有寫說怎麼辦，他會在上面交代，財團勾結議會，詐取國家錢財，台北市為何無緣無故一年要浪費台幣8600萬(約279.5萬美元)，沒必要花這個錢，他要在公文上交代。

國民黨議員秦慧珠表示，若柯在公文上不是寫這幾個字，只是批完再對外放話，就是敢說不敢做；如果他敢寫，也是古今奇葩，全體議員就可以告他了，柯是口水多過政績的市長，上任前、下台前到處噴口水，臨去秋波還在亂嘴，非常沒水準又沒格調。

民進黨議員簡舒培指出，這案子是市政府發包，又不是議會發包，為什麼是議會勾結？就連出問題也是市府，議員發現問題並要求解決，就叫勾結廠商，不是很好笑嗎？柯不能把自己的責任推給議員，要他說清楚到底藍綠議員是誰勾結，不要模糊焦點、混淆視聽，抹黑所有議員。

柯文哲也帶媒體去看議員王世堅質詢送他的一輛自行車，柯文哲說，「這一台最實用，王世堅送的」，本來上面有寫東西，後來撕掉，貼上自己的標籤，王世堅送的「魔鏡」也還沒丟，但車有實用價值。

柯文哲在整理書櫃時說，他的書籍很多，所以用分類方式處理，像是管理、醫學的書籍，他會帶走找時間看，例如「蔡英文兩岸政策的心路歷程」會帶走研究，因為談判時要在既有政策上進行，才會有延續性。

柯文哲 警察 醫學

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