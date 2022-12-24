新聞評論／抗中牌失效 調整兩岸論述 從托蔡改賴到脫賴改賴

副總統賴清德23日在彰化舉辦座談表示，「國民黨黑、民進黨不能黑」。（記者黃仲裕／攝影）

副總統賴清德 參選民進黨 主席的首場「向黨員報告」政見會，除檢討敗選原因，並宣示新使命，首先是守護台灣主權、維護台灣民主自由的生活方式、勇敢面對中國威脅。同日，蔡總統也針對選後檢討宣布下周將召開國安高層會議，討論整體經濟情勢及國安議題。賴清德布局2024大選，蔡英文 的「抗中保台」，會是賴清德兩岸論述的背後靈嗎？

民進黨敗選檢討小組召集人鄭文燦其實已指出賴清德勢將面臨的考驗；他說，「抗中保台」被反操作成戰爭恐懼，導致年輕人與中間選民疏離；民進黨兩岸論述需要調整，讓大家了解蔡總統執政是追求兩岸的和平穩定，提高選民對民進黨執政的信賴度。亦即，蔡英文路線正確，僅需調整論述。那麼，賴清德有其他選擇嗎？

賴清德說，這次選舉有如「礦坑中的金絲雀」，如果民進黨「已讀不回」，更大危機將在後面。但舉黨滔滔，都避重就輕。民進黨雖誠實面對「抗中保台」選舉動員之失敗，卻不願承認「抗中保台」就是敗因。民進黨兩岸論述需要調整，但首應調整蔡政府的兩岸政策手法與心態；調整絕對不是回歸蔡英文路線，因為現實困境加上選民的否定，已證明她的執政路線徹底失敗。

蔡英文高喊「抗中保台」，選民並不埋單；民進黨貶斥「避戰」，選後就遭美國打臉。美國要求台灣展現自我防衛決心延長兵役，因選票考量而進退維谷；台灣產品銷陸受阻，更明白揭示蔡英文路線帶來的民生經濟災難。這些問題，皆源自民進黨的兩岸路線、政策與心態，都不是調整論述即能解決。

但敗選檢討只能敷衍了事，因為，第一，民進黨執政只剩一張嘴，也以為兩岸問題的癥結只在論述。第二，民進黨照鏡子看到姿勢歪了，並不是去調整姿勢，而是去修正鏡子的角度。第三，是萬方有罪，國王無過；但不敢檢討蔡英文，如何找得到敗因？第四，若檢討兩岸路線錯誤，恐成蔡英文的權力破口；為防止權力跛腳，只能繼續鞏固領導中心。

這種淺薄檢討，預示了賴清德兩岸論述的困境。民進黨既要調整兩岸論述，又要堅持蔡英文路線正確，賴清德要走出兩岸困境，就只能在「托古改制」或「脫古改新」的圈圈裡打轉。賴清德迄今言必稱蔡英文「四個堅持」，表現出「蔡規賴隨」姿態；但在選舉壓力下，很快就會面臨「托蔡改賴」或「脫蔡改賴」的抉擇。

目前賴清德還談不上「脫蔡改賴」，但「托蔡改賴」卻是現在進行式：托「四個堅持」之名，改建構「現代意義的台獨」之實。蔡英文重新定義中華民國，賴清德重新定義台獨；蔡英文稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，賴清德走得更遠，稱「台灣與中國互不隸屬」，已經越界。蔡英文的「新兩國論」把台灣帶向險境，賴清德的「務實台獨」讓美國更不放心。賴清德稱台獨的現代意義是「台灣不屬於中國的一部分」，違反台灣憲法，顯比蔡英文路線更凶險。

蔡英文路線是在走鋼索，而不論「托蔡改賴」或「脫蔡改賴」，只要實踐現代意義的台獨，就會把兩岸推向更凶險之境，「票投民進黨，青年上戰場」也將是解不開的魔咒。賴清德要解開魔咒，要維護主權、維持和平，還必須進一步「脫賴改賴」：擺脫違憲凶險台獨的賴清德，改為「親中愛台」、「承認九二共識不是問題」、「廢除台獨黨綱不是問題」的賴清德。賴清德唯有擺脫自己的舊框架，才有可能超越蔡英文。