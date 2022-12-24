「支持比我適合的人」 趙少康鬆口郭台銘是2024好人選

中廣董事長趙少康。（本報資料照片）

2024年總統大選人選受矚目，中廣董事長趙少康 去年曾表態有意參選總統，他23日鬆口表示，願意支持比他適合的人，「鴻海創辦人郭台銘 是好的人選，希望愈來愈多人出來愈好」，目標是把民進黨 政府拉下來，若民進黨政府繼續幹，是台灣的災難。

近期郭台銘因BNT疫苗槓上衛福部長薛瑞元，並以「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」暗諷，雙方隔空交火。趙少康23日受訪時說，郭一定是有感而發，他媽媽打了三劑BNT，覺得第四劑打別的不放心，很多青少年也是這樣，這是人之常情。

對於薛瑞元稱郭台銘是「BNT推銷員」，趙少康表示，衛福部長太過頭了，完全沒有部長格調，被回擊是「禽獸朽木」只是「剛好而已」。

針對2024藍營人選，趙少康說，郭台銘最近比較積極，大家會揣測是否是因為2024靜極思動，因而起心動念，不過因為上次沒成功，這次再接再厲也很正常。

至於郭台銘是2024好的人選嗎？趙少康說，「當然是一個好的人選」，希望多多益善，最怕大家都不出來，目標是把民進黨拉下來；否則兩岸會有戰爭，能源也會缺乏，「民進黨繼續幹，是台灣的災難」。

針對農委會主委陳吉仲昨稱中國大陸禁台灣多項農產品，是ECFA政策造成。趙少康反嗆，做生意的都知道和氣生財，哪有一天到晚邊賺人家錢、邊罵人；「憑良心講，民進黨政府是神經錯亂，難怪把國家治理成這樣子」。