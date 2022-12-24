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蔡英文召開國安會議 國民黨酸恐變「黨安會議」

記者程遠述／台北24日電
蔡英文總統23日參加陸軍考潭營區新建啟用儀式，面對媒體詢問敗選看法，一度停下腳步，最後不發一語，上車離去。（記者劉學聖／攝影）
蔡英文總統23日參加陸軍考潭營區新建啟用儀式，面對媒體詢問敗選看法，一度停下腳步，最後不發一語，上車離去。（記者劉學聖／攝影）

蔡英文總統下周將召開國安高層會議，針對國際政經變遷局勢、台灣整體經濟情勢及國安議題討論。國民黨立委洪孟楷23日批評，蔡英文總統已超過兩年沒接受記者提問，逃避媒體就是逃避人民，要求蔡英文總統開國安會議不要只是會後貼臉書、發新聞稿「作戲、敷衍了事」，應在會後親自舉行記者會，接受媒體提問。

國民黨立委鄭正鈐也質疑，蔡英文總統的檢討文中，重點都放在選舉，民眾關心的少子化、低薪以及缺電問題都在惡化，結果總統卻都不提這些問題，是開國安會議，「還是黨安會議？」

國民黨立委李德維也說，政府現在就是「外銷找不到新大陸，但出問題只會甩鍋給中國大陸」的政治操作，國民黨團要求蔡英文總統在國安會議結束之後，應出來受訪，直接回應民意。

另外，淡江大學助理教授何景榮前天也在臉書爆料，2017年他曾參加一場總統府新住民、新南向政策活動，蔡總統姍姍來遲後，坐下的第一句話是「唉！剛才開國安會議，我都快睡著了，他們講話好無聊！」他質疑，一國之君怎能在公開場合批評黨政高層。

民進黨代理秘書長林鶴明則反批，何景榮多次消費與總統同台機會，藉此刷存在感、製造聲量，通篇腦補的內容，消費他人的操作，既不專業也不厚道。

蔡英文 國民黨 臉書

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