林奕華任北市副市長 明年上任「立委不補選」挨轟

國民黨立委林奕華將出任台北市副市長，預計明年2月到職。（記者葉信菉／攝影）

台北市長當選人蔣萬安23日公布最後一波人事名單，另一位副市長由市政交接團隊召集人、國民黨 立委林奕華出任，但會到明年2月再轉換至北市府服務，立委缺額不再補選。綠營則齊轟國民黨因不想補選，讓林奕華延後上任，北市大安區沒有立委服務，完全只顧自己政治考量，充滿算計、自私。

根據「公職人員選罷法」規定，如果林奕華明年2月1日後再辭立委，她的立委「剩餘任期」不到1年，就不必補選。

林奕華表示，因手邊還有許多重大法案工作，例如「氣候變遷 因應法」、「菸害防制法」修法還在協商，選區也有未完成的服務案件，所以「跟萬安是說2月才進市政府」，也會跟國民黨立法院黨團持續討論，把每個角色工作完成，才會決定辭職日期。

被問到選區將交給誰經營？林奕華表示，大安區考量很多，已宣布自己台北市服務處不關門，會轉為讓國民黨團總召曾銘宗以不分區立委服務，而國民黨立委李德維幫忙自己持續協助教育文化團體及事務。

媒體問會不會擔心這段期間只有一位副市長？蔣萬安說，別忘了還有豐富經驗的副市長李四川，這段時期可以將相關業務推動得非常順暢。他找副市長的考量非常簡單，就是符合市民期待，所謂千軍易得、一將難求，林奕華在這一個月任交接小組召集人，有守有為，對於台北市重大建設的方向細節都非常清楚，可馬上上手。

民進黨 立法院黨團書記長郭國文質疑，竟可以為了不補選而拖到明年2月才就職，不只讓大安區民眾整整1年沒有在地立委可陳情，同時也讓市府有兩個月的副市長空窗期，在下屆北市府副市長已從三名變兩名的狀況下，這決定讓人匪夷所思。

民進黨發言人謝佩芬也批，這是林奕華擔任區域立委的第一任，但她不但背棄對選民承諾，連一任都不願意做完就落跑，甚至寧可沒收補選，身為大安區居民，無法認同這種只為極大化自己私利，機關算盡的做法。民進黨台北市議員簡舒培說，安區沒有立委服務，國民黨九合一選舉大勝後，就完全無視民意。

國民黨台北市議員王欣儀表示，有史以來，應該沒有哪一任市長在就職時，有一席副市長是懸缺的，外界可能有些質疑聲音，難道國民黨都沒人了嗎？過去以前大安區都是國民黨立委，好像是藍軍鐵票，但沒有把民眾、地方放在優先考量，2024會變成是硬仗、變很難選。