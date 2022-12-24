黑白集／為政者冷酷不仁 繼續打哈哈

兩岸金廈小三通客運航線受疫情影響停航兩年多，過去熱鬧的水頭碼頭，船席上的船都已停泊多時。（記者蔡家蓁／攝影）

賴清德 檢討民進黨 敗選提出三大原因：抄襲、黑金、未聽基層聲音。對此蘇貞昌回稱，敗選原因一定很多，我們都要傾聽，認真地改過。話說得很漂亮，但顯然什麼都沒在聽，什麼都不想改。蘇揆打哈哈一流，最拿手的是打官腔和敷衍了事。

就像春節在即，小三通重啟，卻僅限金馬民眾和陸配可以通行，上百萬台胞全被排除在外。這種開放，不是打哈哈是什麼？由於疫情 ，許多台胞已三年無法返鄉，蔡政府早就狠心將他們「除籍」，讓他們無法投票。但擋住這偌大一群人，也沒幫民進黨在地方選舉占到任何便宜，不是嗎？

擋住金馬民眾和陸配小三通，是罔顧人情。擋住台胞、台生、台商的返鄉之路，是為政者的冷酷不仁。重啟小三通只是舉手之勞，可以服務人民而不為，就是傲慢政府的驕蠻不義。至於敗選了還不知道自己面目可憎，還在耍官威，只會令人唾棄。

郭台銘會說出「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」之語，原因無他，政府官員的德性和嘴臉已到了令人難耐的地步。縱容論文抄襲的官員高居廟堂之上，嘴砲一流卻施政無能的官員滿朝皆是；只要側翼喊「棒」，府院有誰在乎民眾觀感？

當蔡英文還在以「民主同盟」自豪，民間卻屢以封建亂世朝廷比喻其左右群臣，她不汗顏嗎？繼續打哈哈吧，這樣倒得比較快！