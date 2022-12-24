陳吉仲質疑ECFA效果 趙少康：民進黨錯亂 邊賺錢邊罵人

中廣董事長趙少康（左）表示，做生意的都知道和氣生財，哪有一天到晚一面賺人家錢、一面罵人，天下沒有這樣的人。（記者彭宣雅／攝影）

中國大陸禁止台灣多項農產品外銷大陸，農委會主委陳吉仲接受媒體專訪時表示，ECFA早收清單讓台灣農漁產品倚賴單一市場，從最後的結果，就了解到當初這樣的一個政策，是否真的是為了台灣農漁業部門的長期發展，這個可以打了一個很大的問號。

農委會主委陳吉仲。（記者蘇健忠／攝影）

中廣董事長趙少康 昨天表示，做生意，有錢賺就要賺，你問所有做生意的人，有錢賺難道不賺嗎？長遠是多久呢？是一百年還是一千年？真的長遠大家都死了，你已經也賺了十多年了，理論上之所以（中國大陸讓利）好處慢慢沒有了，「是因為你民進黨 」，本來好處可以更多，你（民進黨）把他好處搞少了，「要怪誰呢？怪你（民進黨）自己」。

趙少康說，台灣現在一年賺大陸1700億美元，也可以說不要賺這個錢，賺這個錢也不好，有一天賺不到怎麼辦，而過去十年已經賺了1兆多美元了，沒有這些錢，台灣會變成什麼樣子，今天如果台灣立刻斷掉這1700億美元，台灣會變成什麼樣子？台灣明年的GDP已經只有2%多一點，今年明年的外銷可能都是負的，不就是因為大陸經濟減緩、台灣出口也減緩了嗎？兩岸之間本來就是互動很密切的。

趙少康表示，做生意的都知道和氣生財，哪有一天到晚一面賺人家錢、一面罵人，天下沒有這樣的人，只有台灣，這很奇怪，憑良心講，民進黨政府是神經錯亂，邏輯要一致；賺人家錢，就客客氣氣；「要罵他就不要賺他錢」。

趙少康說，農產品外銷受阻，編個理由說ECFA對長遠不好，「那是怎樣？」今天有哪個生意可以做一輩子，很多生意都是中、短期的，那就在賺錢時，要繼續發展、繼續賺錢，哪有有錢不賺，「在講什麼？」生意人、企業家聽到都要笑死，難怪把國家治理成這樣子。