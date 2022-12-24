我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

陳吉仲質疑ECFA效果 趙少康：民進黨錯亂 邊賺錢邊罵人

記者彭宣雅／台北24日電
中廣董事長趙少康（左）表示，做生意的都知道和氣生財，哪有一天到晚一面賺人家錢、一面罵人，天下沒有這樣的人。（記者彭宣雅／攝影）
中廣董事長趙少康（左）表示，做生意的都知道和氣生財，哪有一天到晚一面賺人家錢、一面罵人，天下沒有這樣的人。（記者彭宣雅／攝影）

中國大陸禁止台灣多項農產品外銷大陸，農委會主委陳吉仲接受媒體專訪時表示，ECFA早收清單讓台灣農漁產品倚賴單一市場，從最後的結果，就了解到當初這樣的一個政策，是否真的是為了台灣農漁業部門的長期發展，這個可以打了一個很大的問號。

農委會主委陳吉仲。（記者蘇健忠／攝影）
農委會主委陳吉仲。（記者蘇健忠／攝影）

中廣董事長趙少康昨天表示，做生意，有錢賺就要賺，你問所有做生意的人，有錢賺難道不賺嗎？長遠是多久呢？是一百年還是一千年？真的長遠大家都死了，你已經也賺了十多年了，理論上之所以（中國大陸讓利）好處慢慢沒有了，「是因為你民進黨」，本來好處可以更多，你（民進黨）把他好處搞少了，「要怪誰呢？怪你（民進黨）自己」。

趙少康說，台灣現在一年賺大陸1700億美元，也可以說不要賺這個錢，賺這個錢也不好，有一天賺不到怎麼辦，而過去十年已經賺了1兆多美元了，沒有這些錢，台灣會變成什麼樣子，今天如果台灣立刻斷掉這1700億美元，台灣會變成什麼樣子？台灣明年的GDP已經只有2%多一點，今年明年的外銷可能都是負的，不就是因為大陸經濟減緩、台灣出口也減緩了嗎？兩岸之間本來就是互動很密切的。

趙少康表示，做生意的都知道和氣生財，哪有一天到晚一面賺人家錢、一面罵人，天下沒有這樣的人，只有台灣，這很奇怪，憑良心講，民進黨政府是神經錯亂，邏輯要一致；賺人家錢，就客客氣氣；「要罵他就不要賺他錢」。

趙少康說，農產品外銷受阻，編個理由說ECFA對長遠不好，「那是怎樣？」今天有哪個生意可以做一輩子，很多生意都是中、短期的，那就在賺錢時，要繼續發展、繼續賺錢，哪有有錢不賺，「在講什麼？」生意人、企業家聽到都要笑死，難怪把國家治理成這樣子。

民進黨 趙少康

上一則

台灣11月工業生產指數連3黑 明年出口也看壞

下一則

綠委特助交通違規吃罰單 反要女警寫報告

延伸閱讀

2024迫在眉睫 趙少康：在野黨要聯合起拉下民進黨

2024迫在眉睫 趙少康：在野黨要聯合起拉下民進黨
2024賴清德、鄭麗君搭檔聲起 趙少康：賴比蔡英文更獨

2024賴清德、鄭麗君搭檔聲起 趙少康：賴比蔡英文更獨
預算百億起手式禁抖音…趙少康：數位部變箝制部

預算百億起手式禁抖音…趙少康：數位部變箝制部
表態？ 趙少康：如果我當總統 役期回歸4個月絕不延長

表態？ 趙少康：如果我當總統 役期回歸4個月絕不延長

熱門新聞

鴻海發出公告「處分大陸投資事業紫光集團有限公司」，處分之後，集團對紫光持股已全數出清。（路透）

鴻海突拋震撼彈 出清紫光持股

2022-12-16 20:10
麻衣(左)與王泉仁的愛已成往事。（本報資料照片）

「台塑長孫」王泉仁2度離婚 每月贍養費只想付1899美元

2022-12-19 18:37
永齡基金會創辦人郭台銘(中)與妻子曾馨瑩(後方右)出席台大醫院癌醫中心分院4周年院慶。(記者邱宜君／攝影)

郭台銘稱BNT疫苗沒那麼貴 中間「被上海復星賺走」

2022-12-19 15:33
台灣總統府發言人張惇涵。圖／總統府提供

蔡英文論文案最新司法判決出爐 總統府回應了

2022-12-23 12:13
永齡基金會創辦人郭台銘（左）與夫人曾馨瑩昨出席台大醫院癌醫分院四周年院慶，批評BNT疫苗採購事宜。記者侯永全／攝影

郭台銘爆料郭母想打BNT次世代還打不到 指揮中心回應

2022-12-20 15:39
永齡基金會創辦人郭台銘昨談及當初採購ＢＮＴ疫苗非常艱辛，並指「政府一定要把人民的生命作為第一優先，但現在執政當局並非如此。」（記者侯永全／攝影）

總統「恩准」進BNT 郭台銘：執政者未把人命擺第一

2022-12-20 02:29

超人氣

更多 >
通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」
600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦
法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難
郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬
美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲