續任閣揆？ 蘇貞昌喊將帶行政團隊繼續努力

監察院長陳菊（左）23日率監察委員巡察行政院，行政院長蘇貞昌（右）表達將帶著行政團隊繼續努力。（記者余承翰／攝影）

民進黨 九合一選舉慘敗，內閣改組傳聞不斷。監察院長陳菊昨天率隊巡察行政院，以「做到流汗，被嫌到流涎（台語，意指被嫌棄及批評的口水給打臉）」形容行政院長蘇貞昌；蘇貞昌則說，他將帶著行政團隊成員從上到下繼續努力。此番話引起政壇聯想蘇將續任閣揆，行政院發言人羅秉成表示，「院長原意就是如此，沒有解讀」。

不過，蘇貞昌昨致詞肯定全國公務員付出時，脫口說出「35萬公務員中，難免有敗類、不肖」，但絕大多數盡心盡力、用心用力。「敗類」一詞引發爭議，台北市長當選人蔣萬安為此批評，不該廣泛性的批評公務人員，這樣會打擊公務人員士氣。

民進黨選舉慘敗後，蘇貞昌向蔡英文 總統請辭獲慰留，內閣團隊預計立法院本會期結束後進行改組，蘇貞昌動向備受矚目外，內閣團隊改組幅度、部會首長人選等，討論不斷。

陳菊昨率隊巡查政院，致詞時提及蘇貞昌很辛苦，勉勵在辛苦中不斷進步。

蘇貞昌則說，這段時間國家在蔡總統領導及監委監督下不斷進步，頻獲國際權威機構肯定，但他知道沒有一百分的政府，還有很多做得不夠好、不足的地方，將會深刻檢討選舉結果，帶著行政團隊繼續努力，希望做到更好。

蘇貞昌主導屏鵝公路全線電線電纜地下化工程，選前挨批擾民。他昨提到，該工程以最短時間趕在過年前完成，拔兩千支電線桿、重鋪地下電纜，「否則連假塞車更可怕」。他說，雖然被批評「種樹百里變塞車百里」及沿途顛簸，但「我們完成人家不想做的事」。

至於被點名是接任閣揆熱門人選之一的前副總統陳建仁，前天現身立法院拜會民進黨立委范雲，引發是否與內閣改組有關聯想。范雲昨僅表示，「大家可能想太多了」，她未透露談話內容，但強調組閣是總統的權力，尊重總統，不便多談。

政院人士表示，目前以穩定政局為主，等到立法院會期結束後，將會內閣改組展開新局，整體檢討後行政團隊繼續努力，至於閣揆是否異動，等到立法院會期結束後，蔡總統會再跟蘇揆討論後決定。