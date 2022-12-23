我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

史指那指上揚 但仍連跌三周

告蔡論文不存在 彭文正敗訴 律師：恐龍法官 鐵定上訴

台灣新聞組／台北24日電
媒體人彭文正。（本報資料照片）
媒體人彭文正。（本報資料照片）

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士論文的真實性，提民事訴訟請求確認蔡英文1984年英國倫敦大學政經學院（LSE）論文不存在，台北地方法院昨天判彭敗訴；總統府發言人張惇涵表示，總統府尊重司法判決，期盼社會各界以校方的正確資訊為事實基礎，浪費社會資源的不實討論應適可而止。

彭文正委任律師張靜指出，法官是「恐龍」，從宣示到判決只有五秒鐘，鐵定要上訴。

張靜上月開庭拍桌痛罵「沒看過這麼混蛋的法官」，台北地院昨天告發張靜涉及妨害公務，並認其違反律師倫理規範函請台東地檢署、台東律師公會處理。

彭文正主張，LSE圖書館、倫敦大學總院圖書館、高等法律研究院圖書館均未收藏蔡英文的博士論文，電子檢索系統也沒有典藏紀錄，台灣迄今也沒有論文存在，認為蔡英文提出的論文外觀與其他畢業同學的論文不同，請求確認論文不存在。

蔡英文抗辯，她於1983年6月完成博士論文，10月中旬接受口試，隔年獲倫敦大學通知口試合格、取得法學博士學位證書，並返台任教，校方和教育部查證屬實，倫敦大學LSE聲明也已說明她有提交論文。

法院調查，蔡英文取得博士學位歷程與卷內證據相符，且倫敦大學、英國政經學院聲明及英國資訊專員辦公室也皆表明，蔡英文經兩位口試委員審查論文後拿到博士學位。

蔡英文 英國 圖書館

上一則

小三通不開放中轉遭批 陸委會回擊：請發揮道德良心

延伸閱讀

蔡英文論文案最新司法判決出爐 總統府回應了

蔡英文論文案最新司法判決出爐 總統府回應了
黑白集／蔡英文帶綠登高峰 也推綠墜深谷

黑白集／蔡英文帶綠登高峰 也推綠墜深谷
郭台銘、賴清德說實話 驚醒蔡英文權力恐慌症

郭台銘、賴清德說實話 驚醒蔡英文權力恐慌症
下周召開國安會議 蔡英文：整隊前進

下周召開國安會議 蔡英文：整隊前進

熱門新聞

鴻海發出公告「處分大陸投資事業紫光集團有限公司」，處分之後，集團對紫光持股已全數出清。（路透）

鴻海突拋震撼彈 出清紫光持股

2022-12-16 20:10
麻衣(左)與王泉仁的愛已成往事。（本報資料照片）

「台塑長孫」王泉仁2度離婚 每月贍養費只想付1899美元

2022-12-19 18:37
永齡基金會創辦人郭台銘(中)與妻子曾馨瑩(後方右)出席台大醫院癌醫中心分院4周年院慶。(記者邱宜君／攝影)

郭台銘稱BNT疫苗沒那麼貴 中間「被上海復星賺走」

2022-12-19 15:33
永齡基金會創辦人郭台銘（左）與夫人曾馨瑩昨出席台大醫院癌醫分院四周年院慶，批評BNT疫苗採購事宜。記者侯永全／攝影

郭台銘爆料郭母想打BNT次世代還打不到 指揮中心回應

2022-12-20 15:39
台灣總統府發言人張惇涵。圖／總統府提供

蔡英文論文案最新司法判決出爐 總統府回應了

2022-12-23 12:13
永齡基金會創辦人郭台銘昨談及當初採購ＢＮＴ疫苗非常艱辛，並指「政府一定要把人民的生命作為第一優先，但現在執政當局並非如此。」（記者侯永全／攝影）

總統「恩准」進BNT 郭台銘：執政者未把人命擺第一

2022-12-20 02:29

超人氣

更多 >
這場雪不是扮家家…這州驚現華氏零下104度

這場雪不是扮家家…這州驚現華氏零下104度
通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」
600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦
1世代難得一見「冬季風暴」威脅美國 旅行計畫恐泡湯

1世代難得一見「冬季風暴」威脅美國 旅行計畫恐泡湯
郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬