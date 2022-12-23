我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院國會暴亂調查提最終報告：建議禁止川普再任公職

美墨邊界高牆 亞利桑納州同意明年1月4日前拆除了

林飛帆質疑「台南亂象」直指市府 黃偉哲：謝謝指教

記者周宗禎／台南23日電
林飛帆質疑「台南亂象」直指市府，黃偉哲正面回應。(記者周宗禎／攝影)
林飛帆質疑「台南亂象」直指市府，黃偉哲正面回應。(記者周宗禎／攝影)

民進黨副秘書長林飛帆質疑「台南亂象是集體鄉愿忍讓的結果，台南市長黃偉哲應該深惡痛絕面對沉痾，整頓市政」。黃偉哲上午回應「市政責任一肩扛起」、「謝謝林副秘書長指教」。

至於林飛帆指涉案的前民進黨中執委郭再欽等人應該主動退黨，黃偉哲得知上午郭再欽表示退黨他說「尊重，郭再欽的做法也是正面回應林飛帆的指教」。

林飛帆昨晚在臉書發文質疑台南「從學甲爐碴案、光電弊案、88槍事件、議長選舉紛爭、經發局長陳凱凌爆貪瀆弊案遭聲押，台南過去努力累積的城市光榮感，因為這些黑幕消失殆盡。」

黃偉哲上午被問到這些質疑時有備而來，一一正面回應；他強調對於台南地檢署偵辦貪瀆、槍擊等案件全力支持，對小內閣成員有人涉案感到痛心，相關案件未來的發展他的態度「就是面對」、謝謝黨中央副秘書長的指教。

黃偉哲說，雖然「爐碴案」不是他任內發生的，但「我們一肩扛起」，該清理的部分也已經在處理，也已經完成一部分；槍擊案的部分除了主嫌在逃、相關共犯都已經到案，偵辦是有進度的，檢警有結果也會跟大家說明。

而林飛帆質疑議長選舉投票問題，黃偉哲表示，相信所有議員都聽到了，「黨團要堅持自主」，黨團質數也要接受監督所以黨中央督導小組中評委也已南下坐鎮，這部分他支持也尊重。

至於議長選舉的部分，他不能代替議員來回答；不過如果發生跑票的狀況，政黨有黨規黨紀來處理。

民進黨 槍擊 投票

上一則

撐過疫情 聖祖貢糖立足兩岸 放眼世界

下一則

2024迫在眉睫 趙少康：在野黨要聯合起拉下民進黨

延伸閱讀

涉貪 台南市經發局長遭搜索 當庭逮捕聲押

涉貪 台南市經發局長遭搜索 當庭逮捕聲押
黑白集／林九萬接黨魁 想法太無厘頭

黑白集／林九萬接黨魁 想法太無厘頭
新聞評論／若選舉更公平，民進黨南部能慘勝？

新聞評論／若選舉更公平，民進黨南部能慘勝？
久旱不雨 台南水情緊減壓供水

久旱不雨 台南水情緊減壓供水

熱門新聞

鴻海發出公告「處分大陸投資事業紫光集團有限公司」，處分之後，集團對紫光持股已全數出清。（路透）

鴻海突拋震撼彈 出清紫光持股

2022-12-16 20:10
麻衣(左)與王泉仁的愛已成往事。（本報資料照片）

「台塑長孫」王泉仁2度離婚 每月贍養費只想付1899美元

2022-12-19 18:37
永齡基金會創辦人郭台銘(中)與妻子曾馨瑩(後方右)出席台大醫院癌醫中心分院4周年院慶。(記者邱宜君／攝影)

郭台銘稱BNT疫苗沒那麼貴 中間「被上海復星賺走」

2022-12-19 15:33
永齡基金會創辦人郭台銘（左）與夫人曾馨瑩昨出席台大醫院癌醫分院四周年院慶，批評BNT疫苗採購事宜。記者侯永全／攝影

郭台銘爆料郭母想打BNT次世代還打不到 指揮中心回應

2022-12-20 15:39
永齡基金會創辦人郭台銘昨談及當初採購ＢＮＴ疫苗非常艱辛，並指「政府一定要把人民的生命作為第一優先，但現在執政當局並非如此。」（記者侯永全／攝影）

總統「恩准」進BNT 郭台銘：執政者未把人命擺第一

2022-12-20 02:29
新竹市長當選人、民眾黨立委高虹安。圖／聯合報系資料照

高虹安涉詐助理費若無法宣誓就職 新竹市長恐得補選

2022-12-15 10:29

超人氣

更多 >
聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注
就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務

就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務
中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招
本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購

本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購
下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路

下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路