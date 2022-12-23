郭台銘、賴清德說實話 驚醒蔡英文權力恐慌症

永齡基金會創辦人郭台銘日前出席台大醫院癌醫中心分院四周年院慶。（本報資料照片）

蔡總統臉書突發選後檢討，聲稱「人民選擇給民進黨 嚴重警示，必須嚴肅以對」。敗選快滿月，總統如夢初醒，強調重大政務不因選舉結果停滯，還預告下周要開國安會議。總統小編冬夜急文，像是怕人民不知總統選後仍有打卡上班，顯然郭台銘 的「禽獸食祿」，以及賴清德「礦坑中的金絲雀」驚醒偏安在蘇內閣背後的蔡英文 。

2022已近尾聲，蔡政府從敗選後一直處於鬼打牆狀態，沒人檢討內閣施政，民進黨公職不以大敗為恥。內政部長趁選輸起哮喘，跳船去主持節目，躲過掃黑；數發部長豪擲上百億預算玩辦公室裝潢，自嗨作秀點麵線，無視網路詐騙泛濫；司法不查豆腐渣工程，忙替民進黨沒收選舉結果拚改選；衛福部除了「指酥為餃」搞砸食品業者的大陸生意，還在黑BNT疫苗，結合側翼出征郭台銘。蘇貞昌為保閣揆大位，持續抗中保台認知作戰。

蔡英文除在2012年承認總統大選失敗，至今從沒說過「敗選」二字，她的小編不能寫出讓她親口承認「敗選」的文稿，只能稱「選舉結果不盡人意」。每次民進黨談反省就像詐騙集團，執政團隊無視責任政治，敗選升官尸位素餐。儒家文化裡，恥是人與禽獸之別，難怪郭台銘臉書寫下「殿陛之間，禽獸食祿」，不到一天逾十萬人按讚。

郭台銘戳破滿朝充斥朽木禽獸的真相，躲在總統府裡的蔡英文本可充耳不聞；但為選總統走入人群的賴清德不只聽到了，更聲嘶瞠目地回應社會：敗選訊息是礦坑中的金絲雀，對民意已讀不回，更大危機還在後面。黨內質疑檢討獨漏蔡總統，賴神面對基層，直指論文抄襲和黑金是敗選主因，劍指英系，形同藉釐清政治責任，打響改革形象。

敗選後神隱的蔡英文，被迫回應賴神指控「對民意已讀不回」，她的小編連夜發臉書，說明總統選後持續和執政團隊檢討施政不足之處，強調要對民意「嚴肅以對」。總統警告賴神「國政我作主」，但她堅持是國家整體表現與民眾感受有落差，言下之意是人民感受有問題。臉文引來網民一片噓聲，大酸「先開記者會給人問到飽啦」。

說穿了，人民和郭董罵得再犀利大聲，比不上賴清德的出征起手式，總統被嚇到搬出國安會來應對未來黨主席「向黨員報告」。問題是，只要總統不從自己洗心革面，就算是開國安會，能平息朽木與禽獸激發出的民意海嘯嗎？