被林飛帆點名檢討 郭再欽發聲明退出民進黨

民進黨前中執委郭再欽上午聲明退出民進黨。(圖：郭再欽提供)

民進黨 副秘書長林飛帆，昨晚發出檢討文，被點名的前中執委郭再欽表示，既然林飛帆在文中指出「議會不該成為郭信良或郭再欽的禁臠」，他宣布即日起退出民進黨，並呼籲郭信良也退出議長選舉。無黨籍副議長郭信良只說禁臠是什麼？他的回應是「笑一笑」不予置評。

郭再欽指出，所謂的爐碴案是2013年的舊案，在2015年獲不起訴處分，卻因為政治因素遭到舊案重查，他會循司法途徑證明自己的清白。他是槍擊 案的受害者，比誰都想知道幕後的暗黑勢力是誰？

但是也請林飛帆多回台南走走看看，才會了解誰才是真正黑金？至於同樣遭到點名的郭信良，也應該退出議長選舉，以利議會改革，畢竟台61以西的光電場域，是郭信良主導議會通過的決議。