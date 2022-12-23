我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院國會暴亂調查提最終報告：建議禁止川普再任公職

美墨邊界高牆 亞利桑納州同意明年1月4日前拆除了

被林飛帆點名檢討 郭再欽發聲明退出民進黨

記者吳淑玲／台南23日電
民進黨前中執委郭再欽上午聲明退出民進黨。(圖：郭再欽提供)
民進黨前中執委郭再欽上午聲明退出民進黨。(圖：郭再欽提供)

民進黨副秘書長林飛帆，昨晚發出檢討文，被點名的前中執委郭再欽表示，既然林飛帆在文中指出「議會不該成為郭信良或郭再欽的禁臠」，他宣布即日起退出民進黨，並呼籲郭信良也退出議長選舉。無黨籍副議長郭信良只說禁臠是什麼？他的回應是「笑一笑」不予置評。

郭再欽指出，所謂的爐碴案是2013年的舊案，在2015年獲不起訴處分，卻因為政治因素遭到舊案重查，他會循司法途徑證明自己的清白。他是槍擊案的受害者，比誰都想知道幕後的暗黑勢力是誰？

但是也請林飛帆多回台南走走看看，才會了解誰才是真正黑金？至於同樣遭到點名的郭信良，也應該退出議長選舉，以利議會改革，畢竟台61以西的光電場域，是郭信良主導議會通過的決議。

郭再欽表示，雖然已經不再具備黨職身分，但是既然中央黨官將全國敗選的責任究責於他，那麼他願意承擔並宣布退黨。畢竟林飛帆是月領9萬高薪的大官，全國年輕人都很羨慕他，如果他的敗選檢討報告就是檢討郭再欽，那麼他願意承受，以保住這位台南子弟的官位，畢竟年輕人要找工作也不容易，也希望林飛帆在保住官位之後，可以多關心一下青年選票流失的原因。

郭再欽退黨聲明。(圖：郭再欽提供)
郭再欽退黨聲明。(圖：郭再欽提供)

民進黨 槍擊

上一則

台版比薩斜塔 嘉義這座宮廟「風災傾斜」成奇景

下一則

「誰家的狗」事件與柯種心結 民眾黨中評會主委離職

延伸閱讀

選黨魁「向黨員報告」 賴清德：對民意已讀不回大危機

選黨魁「向黨員報告」 賴清德：對民意已讀不回大危機
賴清德直球對決 民進黨以後照規矩來

賴清德直球對決 民進黨以後照規矩來
準苗栗縣長鍾東錦反擊涉賄 批檢濫權成政黨工具

準苗栗縣長鍾東錦反擊涉賄 批檢濫權成政黨工具
新聞評論／槍、爐碴、光電 台南黑金政治綠光閃閃

新聞評論／槍、爐碴、光電 台南黑金政治綠光閃閃

熱門新聞

鴻海發出公告「處分大陸投資事業紫光集團有限公司」，處分之後，集團對紫光持股已全數出清。（路透）

鴻海突拋震撼彈 出清紫光持股

2022-12-16 20:10
麻衣(左)與王泉仁的愛已成往事。（本報資料照片）

「台塑長孫」王泉仁2度離婚 每月贍養費只想付1899美元

2022-12-19 18:37
永齡基金會創辦人郭台銘(中)與妻子曾馨瑩(後方右)出席台大醫院癌醫中心分院4周年院慶。(記者邱宜君／攝影)

郭台銘稱BNT疫苗沒那麼貴 中間「被上海復星賺走」

2022-12-19 15:33
永齡基金會創辦人郭台銘（左）與夫人曾馨瑩昨出席台大醫院癌醫分院四周年院慶，批評BNT疫苗採購事宜。記者侯永全／攝影

郭台銘爆料郭母想打BNT次世代還打不到 指揮中心回應

2022-12-20 15:39
永齡基金會創辦人郭台銘昨談及當初採購ＢＮＴ疫苗非常艱辛，並指「政府一定要把人民的生命作為第一優先，但現在執政當局並非如此。」（記者侯永全／攝影）

總統「恩准」進BNT 郭台銘：執政者未把人命擺第一

2022-12-20 02:29
新竹市長當選人、民眾黨立委高虹安。圖／聯合報系資料照

高虹安涉詐助理費若無法宣誓就職 新竹市長恐得補選

2022-12-15 10:29

超人氣

更多 >
聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注
就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務

就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務
中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招
本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購

本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購
下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路

下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路