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台南經發局長陳凱凌涉貪、性招待 裁押禁見

記者邵心杰、蔡晉宇／台北23日電
台南市經發局長陳凱凌涉貪遭羈押禁見。(本報資料照片)
台南市經發局長陳凱凌涉貪遭羈押禁見。(本報資料照片)

台南市經發局長陳凱凌被檢舉經手七股工業區開發租售管理案時，操縱散播得標廠商信用不利消息，再要求廠商拿錢擺平，涉犯貪汙治罪條例之利用職務詐取財物罪，今天凌晨經檢方複訊後，認他涉犯貪汙罪嫌重大且有逃亡、滅證之虞，當庭逮捕，並向法院聲請羈押，台南地院裁押禁見。

台南地院指出，陳凱凌不但坦承收受現金，也接受酒店飲宴及性招待，因此，足認他犯貪汙治罪條例利用職務上之機會詐取財物罪嫌疑重大。同時，他否認接受建設公司提供其購屋付款，與其配偶所證內容均前後不一，且互有出入，顯難採信，足認他犯貪汙治罪條例公務員財產來源不明罪嫌疑重大

台南地院指出，陳所犯利用職務上之機會詐取財物罪嫌為最輕本刑五年以上有期徒刑之罪，其畏罪逃亡規避追訴、審判程序之可能性甚高，有相當理由足認有逃亡之虞。

台南地院表示，陳在院方始承認利用職務上之機會詐取財物及詐欺得利犯行、仍否認公務員財產來源不明犯行，所承認之犯行避重就輕，仍有諸多細節待與證人證述勾稽比對釐清，否認部分也有待調查釐清，陳與相關證人關係匪淺，如容任被告交保在外，前往勾串證人或共犯，或湮滅檢察官礙於人力尚未查獲的證據，即甚有可能，有相當理由及事實足認被告有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，因而裁定羈押禁見。

民進黨副秘書長林飛帆昨透過臉書表示，台南亂象是集體鄉愿忍讓的結果，台南市長黃偉哲應該深惡痛絕面對沉痾，整頓市政。涉及弊案的民進黨前中執委郭再欽等人應該主動退黨，台南議會更不該成為郭再欽或無黨籍議長郭信良的禁臠。

身為台南人的林飛帆指出，從學甲爐碴案、光電弊案、八八槍擊事件、台南市議長選舉紛爭，到經發局局長陳凱凌爆發貪瀆弊案遭羈押禁見，台南過去努力累積的城市光榮感，因為這些黑幕消失殆盡。

民進黨 臉書 檢察官

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