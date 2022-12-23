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黑白集／蔡英文帶綠登高峰 也推綠墜深谷

黑白集
蔡英文把民進黨帶到空前高峰，却也讓黨墮落到空前深谷。 (路透)
蔡英文把民進黨帶到空前高峰，却也讓黨墮落到空前深谷。 (路透)

選前一再強調「支持蔡英文，就投給民進黨」，可見，蔡總統對「跛腳」有多在乎。然而，選舉結果也證實：現實是多麼難以避免！

蔡英文帶領民進黨首度完全執政，又在2018慘敗後迅速反彈，創下史上最高得票。她對社會資源徹底掌控，統治強度遠勝馬、扁，連李登輝也未必能及。已故綠營前輩若天上有知，必定瞠目結舌。

台北富家千金、慣用國語而非台語、低調內斂的蔡英文，與街頭社運起家、草根味十足、並帶有沙文氣息的傳統民進黨，形象其實大相逕庭。但她準確掌握趨勢，把省籍矛盾轉成世代矛盾，又在統獨光譜巧妙位移，擄獲不少中間選民。老獨派罵她「假台獨」，但綠營若按他們的路線走，至今都無法執政。

但民進黨也正失去昔日生猛活力。以往總是大鳴大放，沒人能主宰一切，內部爭吵不休，但總可鬩於牆而共對外。如今大權獨攬、滿手資源，却走上國民黨獨大時的作風，甚至猶有過之，司法、監察都淪為政治工具。昔日開口閉口「馬政府黑手伸入國會」的柯建銘，如今讓立院同僚徹底變成橡皮圖章，無比稱職。

九合一空前挫敗，黨內除了少數孤鳥，居然一片寂靜。若加上一句「鞏固領導中心」，就活脫是李登輝末期翻版。

蔡英文把民進黨帶到空前高峰，却也讓黨墮落到空前深谷。

民進黨 蔡英文 國民黨

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