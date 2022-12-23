新聞評論／排黑條款掩飾不作為 立院成綠色西裝店

立法院長游錫堃(右)。(本報資料照片)

民進黨 完全執政下的立法院，變成了蔡總統的橡皮圖章，民眾對此已忍無可忍。國家的最高民意機構，變成沒有意志的稻草人，那麼人民選舉出來的民意代表，還有什麼「反映民意」功能？但民進黨立委不以為意，選舉大敗，他們依然把立法院當成自家「西裝店」，一心只為自己的需要量身打造法制，卻把國家發展及人民的需要拋在腦後。如此荒腔走板的事，活生生在國會上演。

這次民進黨選舉大敗，多起「黑金治國」事件被指為禍因，導致執政黨失去人民信賴。黑金治國並非空穴來風，北台灣有黑道出身的民進黨中常委，南台灣則有黑道在案的中執委，魚肉鄉民的案件則仍在發生。若要向選民展現與黑道割席的決心，民進黨最好的辦法就是當即處理黃承國、郭再欽等人的黨籍問題，內部自清；但它捨此而不為，卻由行政院提案修改《選罷法》，增加了一個「排黑條款」，禁止曾犯黑金槍毒及國安犯罪等重罪者登記為候選人。

增加「排黑條款」是否合理，引發了違憲的疑慮。原因是，限制人民的選舉自由，違背了憲法所保障的人民有「依法被選舉的權利」。此外，法律硬生生排除有前科者的參選權，可能剝奪了犯罪者「更生」的機會。更嚴重的是，把定義曖昧的「國安犯罪」列入，可能給惡意的執政者故意入人於罪以排除競爭對手的機會。試問，這樣的條文若通過，像早年一些蒙受政治冤獄的受難者也都要失去問政的機會，這符合公平正義原則嗎？

事實上，民進黨引發的「黑金治國」質疑，是因為有政府和政黨的集體包庇，才使黑道人物得以長驅直入取利。但民進黨不即刻處理黨內既有的問題，卻企圖利用修法來轉移焦點，故意把問題放大，掩飾自己的不作為。這種作法，又一次印證蔡政府把立法院當成橡皮圖章的心態，而綠營立委也甘之如飴。

對於「排黑條款」違憲的爭議，民進黨始終無法清楚回應；而行政院的《選罷法》修正案又被發現更邪惡的夾帶條款，因為其中增加了「深偽影音」、「外國、大陸託播廣告」的罰則，等於是8月間備受爭議而撤回的《數位中介法》「借屍還魂」，偷渡 到《選罷法》中來了。這個條款一旦通過，任何網民極可能因轉發訊息而輕易入罪；因此，這項條文引發的社會反彈並不小於「排黑條款」。但蘇貞昌卻稱，這項規定「符合社會期待」。

面對這些社會非議，民進黨置若罔聞；更可笑的是，民進黨竟還由立委蔡適應領銜提案，要求將選舉公報刊載「學歷」的項目刪除，而加入「前科」一欄。蔡適應正是因論文抄襲導致其博士學位遭台北大學撤銷的當事人，他不檢討自己的學歷何以名不副實，卻要求公部門把「學歷」一欄隱去；這樣，難道就能讓自己變得更清白？再說，學歷雖不是衡量候選人質量的首要指標，但對選民而言，卻是和「年齡」一樣是十分基本的資料。若連這點資料都不透明，選民如何識別候選人？

日前北檢進入立法院大肆搜索高虹安立委辦公室，立法院長游錫堃竟連自己當時是「被照會」或「同意」都分不清，完全未維護立法院的基本尊嚴。可見，未當過一天立委的游錫堃竟當上院長，真是一場災難，這樣立法院的人格怎會健全？如今的立院從未以「最高民意代表機關」自居，綠委對行政院送來的法案唯唯諾諾，隨便一個北檢就能上門踢館，民進黨立委只顧點自己的菜寫進法案。真是完全執政，完全可悲。