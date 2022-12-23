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吳怡農又拒絕辯論 王鴻薇：他不敢辯

台灣新聞組／台北23日電
台北市立委補選，國民黨候選人王鴻薇（右），邀民進黨候選人吳怡農（左）辯論，吳再拒絕。圖為日前號次抽籤兩人相互握手致意。(記者曾吉松／攝影)
台北市立委補選，國民黨候選人王鴻薇（右），邀民進黨候選人吳怡農（左）辯論，吳再拒絕。圖為日前號次抽籤兩人相互握手致意。(記者曾吉松／攝影)

北市立委補選隔空交鋒，國民黨候選人王鴻薇再度下辯論戰帖，民進黨對手吳怡農昨早未正面回應，即使現場媒體連問8次，他都沒回應，助理還多次打斷發問。直到昨天下午，吳怡農才表示，不參加辯論是因王從參選至今都是抹黑噴口水、人身攻擊，避免給她更多舞台；王鴻薇則批，吳從2019立委選後都沒經營基層，更不敢辯論。

對於民進黨深陷黑金爭議，王鴻薇昨表示，副總統賴清德在敗選檢討直接去面對黑金問題，如賴清德都提出來的話，其他民進黨人是不是也可以去認真面對問題？

吳怡農說，任何人指控民進黨是黑道沒人會相信；至於前黨員趙介佑黑道爭議，吳說，趙介佑因個人行為，現在要向社會大眾付出最完全責任跟代價，民進黨北市黨部依程序開除黨籍，「接下來是他個人的問題了」。

不過，吳怡農原訂昨與民進黨立委何志偉合體客廳會卻臨時取消，引發議論。吳怡農昨說，原本安排不公開行程，讓選民暢所欲言，但何志偉公開了，經過討論後雙方決定先取消。

國民黨文傳會副主委林家興昨說，吳怡農應勇敢面對民意質疑，不要逃避閃躲。對於記者八次提問辯論都沒回應，吳怡農昨天下午解釋，早上他是在跟團隊夥伴對話，因為聲音比較小聲，絕對不是要迴避問題，也希望不要做無意義的操作。

王鴻薇也指出，這次選戰太趕，她設定要跑遍每位里長，她自認行程跑很勤快，但這兩年，吳怡農根本沒在經營基層，她現在對選情是審慎樂觀。吳怡農說，「尊重對手的說法」，希望透過良性競爭，爭取選民認同。

民進黨 賴清德 國民黨

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