薛瑞元嗆郭董 柯文哲：高端推銷員指責別人是BNT推銷員

台北市長柯文哲上午舉行8周年記者會後訪。(記者楊正海／攝影)

衛福部長薛瑞元指關心BNT 次世代疫苗的鴻海董事長郭台銘 說詞像是BNT推銷員。郭台銘昨下午在臉書再以朽木為官、禽獸食祿等16字回嗆，建議執政者體民所苦，廣納建言。台北市長柯文哲 上午舉行8周年記者會後訪指出，用的那個典故，他上google去查，才知道是出自三國演義。

郭台銘下午在臉書發文：「遺憾：廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。建議：望執政者體民所苦，廣納建言」。柯文哲說，後來發現，後面駡得更兇的字，沒有拿出來用，老郭怎麼用這麼厲害的字眼。至於郭台銘被薛瑞元說是BNT推銷員，柯文哲說，這個就是高端的推銷員，指責別人是BNT的推銷員。

2024選舉，外界認為侯友宜、郭台銘關係更密切，會排擠到柯文哲。柯文哲被媒體問到後說，每天不用去討論這種題目，當然老實講，他本來跟郭台銘沒有什麼來往，坦白講在2019年之前。但他倒覺得這樣，當然郭台銘他絕對是跟國民黨關係以前的關係更深厚，但這沒有什麼，很多這種事情就事順其自然就好。媒體也追問，最近有沒有跟郭董聯絡？柯文哲說，還是有啊，跟他問一下高虹安問題要怎麼解決。