我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鴿派抬頭？明年Fed決策官員大換血 多名鷹派將失投票權

馬斯克太忙 大中華區總裁朱曉彤成了特斯拉接班大熱門

薛瑞元嗆郭董 柯文哲：高端推銷員指責別人是BNT推銷員

記者楊正海／台北22日電
台北市長柯文哲上午舉行8周年記者會後訪。(記者楊正海／攝影)
台北市長柯文哲上午舉行8周年記者會後訪。(記者楊正海／攝影)

衛福部長薛瑞元指關心BNT次世代疫苗的鴻海董事長郭台銘說詞像是BNT推銷員。郭台銘昨下午在臉書再以朽木為官、禽獸食祿等16字回嗆，建議執政者體民所苦，廣納建言。台北市長柯文哲上午舉行8周年記者會後訪指出，用的那個典故，他上google去查，才知道是出自三國演義。

郭台銘下午在臉書發文：「遺憾：廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。建議：望執政者體民所苦，廣納建言」。柯文哲說，後來發現，後面駡得更兇的字，沒有拿出來用，老郭怎麼用這麼厲害的字眼。至於郭台銘被薛瑞元說是BNT推銷員，柯文哲說，這個就是高端的推銷員，指責別人是BNT的推銷員。

2024選舉，外界認為侯友宜、郭台銘關係更密切，會排擠到柯文哲。柯文哲被媒體問到後說，每天不用去討論這種題目，當然老實講，他本來跟郭台銘沒有什麼來往，坦白講在2019年之前。但他倒覺得這樣，當然郭台銘他絕對是跟國民黨關係以前的關係更深厚，但這沒有什麼，很多這種事情就事順其自然就好。媒體也追問，最近有沒有跟郭董聯絡？柯文哲說，還是有啊，跟他問一下高虹安問題要怎麼解決。

郭台銘 柯文哲 BNT

上一則

行政院宣布重啟小三通 陸配與金門民眾獲悉激動開心

下一則

想挽回大15歲女友的心卻被拒門外 他爬3樓高外牆慘摔

延伸閱讀

2024總統大選支持度民調 侯友宜領先賴清德、柯文哲

2024總統大選支持度民調 侯友宜領先賴清德、柯文哲
打高虹安擋2024郭台銘？柯文哲：不然政論節目討論啥

打高虹安擋2024郭台銘？柯文哲：不然政論節目討論啥
2024大選民調 侯友宜強壓賴清德、柯文哲

2024大選民調 侯友宜強壓賴清德、柯文哲
黑白集／交接小鼻小眼 柯文哲談何2024

黑白集／交接小鼻小眼 柯文哲談何2024

熱門新聞

台積電慈善基金會董事長張淑芬過往49年前曾在美國總統拜登早期競選參議員時的團隊幫忙。(圖:張淑芬提供)

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

2022-12-14 06:41
鴻海發出公告「處分大陸投資事業紫光集團有限公司」，處分之後，集團對紫光持股已全數出清。（路透）

鴻海突拋震撼彈 出清紫光持股

2022-12-16 20:10
陳文茜。（取材自臉書）

陳文茜裝人工血管「不停滲血」 自認康復可能性不到1％

2022-12-14 20:29
麻衣(左)與王泉仁的愛已成往事。（本報資料照片）

「台塑長孫」王泉仁2度離婚 每月贍養費只想付1899美元

2022-12-19 18:37
台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬。（中央社）

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變成總統

2022-12-13 22:42
永齡基金會創辦人郭台銘(中)與妻子曾馨瑩(後方右)出席台大醫院癌醫中心分院4周年院慶。(記者邱宜君／攝影)

郭台銘稱BNT疫苗沒那麼貴 中間「被上海復星賺走」

2022-12-19 15:33

超人氣

更多 >
想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物

想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物
紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位
櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話

櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話
被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國
退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知