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黑白集／捐贈也得「恩准」 蔡總統心中只有官威

黑白集

郭台銘最近感謝蔡總統之「恩准」，使他們捐贈的BNT疫苗可以來台；郭董也再為BNT請命，因為他母親一代的長者都打了三劑BNT疫苗，如今卻沒有BNT次世代疫苗可打，政府進的都是莫德納；衛福部長薛瑞元聞言，僅冷回一句：「聽起來像BNT推銷員。」

薛瑞元、王必勝等人似乎都得了陳時中的冷血真傳，他們心裡想的，都不是民眾的需要，而是自己的官威：只要權力在我手上，我愛進什麼疫苗就進什麼疫苗，你們有錢的、沒錢的，都得過我這關才行。去年郭董等民間機構要捐BNT，硬被陳時中卡了兩個月，不少民眾因此平白送命。郭董重提蔡總統「恩准」，只差沒說出「皇恩」；未料，薛瑞元主動對號自證酷吏。

陳時中參選慘敗，衛福部官員還如此囂張，原因就在整個政府不檢討，官僚便繼續橫著走路，目中無人。扁政府時代好歹還誦念著「人民是頭家」的口號，但到了蔡政府，別說人民拍桌都不理，選後天都打雷了，還叫不醒裝睡的人。

薛瑞元把一個出過50億元台幣捐疫苗的人稱為「BNT推銷員」，他有沒有想過，自己為國人做了什麼？更別忘了，年輕世代都記得，他們有疫苗可打，都是多虧郭董義舉；當時蔡英文是如何「恩准」，他們也看在眼裡。

台灣有多少事都在等待「恩准」，開不了的小三通，改組不了的內閣…。

疫苗 BNT 陳時中

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