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衛福部長像酸BNT推銷員 郭台銘回嗆：禽獸食祿

台灣新聞組／台北22日電
鴻海創辦人郭台銘呼籲政府給予疫苗選擇，遭衛福部長薛瑞元（圖）指「聽起來像BNT推銷員」，郭十六字重話表達遺憾。(記者陳正興／攝影)
鴻海創辦人郭台銘呼籲政府給予疫苗選擇，遭衛福部長薛瑞元（圖）指「聽起來像BNT推銷員」，郭十六字重話表達遺憾。(記者陳正興／攝影)

鴻海創辦人郭台銘關切政府未採購BNT雙價疫苗，呼籲給予更多疫苗選擇，但昨天遭衛福部長薛瑞元指「聽起來好像是BNT的推銷員」。郭台銘先在臉書以「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」表達遺憾，希望執政者體民所苦，廣納建言；郭台銘辦公室隨後也發聲明，「照官的邏輯講法，台灣的家長們許多也是BNT業務代表」。

郭台銘連日提出BNT雙價疫苗議題，昨演變成與薛瑞元隔空駁火。郭台銘前晚發文抱怨，97歲母親需打BNT次世代疫苗，目前台灣應沒有。薛瑞元昨天上午受訪回應，「這是郭董講的嗎？聽起來好像是BNT的推銷員」。幾個小時後，郭在臉書貼文重砲回擊。

薛瑞元昨天傍晚再開記者會表示，之前BNT、上海復星持續向中央流行疫情指揮中心遊說，希望增加購買疫苗，說詞也是「要給民眾多一些選擇」，在商言商，這是可以理解的；郭台銘指名品牌要政府採購，說法與業者相似，他才覺得訝異，「沒有想到是從郭董嘴巴裡面講出來」。

郭台銘辦公室發出三點聲明，指台灣在前幾劑疫苗中，民眾有不同選擇，所以後續當然也有民眾會有不同需求，高端若繼續有次世代的發展，政府疫苗採購也應納入考量；政府組織存在目的之一就是在照顧社會中可能相對少數人的需求，否則一切就依靠商業供需決定即可，更何況打BNT的人還非少數。

郭辦指出，不同廠牌就算同成分的藥品都有其配方差異，混打疫苗政策是疫苗不足時的無奈之舉，如今國際疫苗市場供貨正常，一個負責任的政府，當然應該多方採購疫苗，讓人民有選擇的權利。

郭辦提醒政府，還記得BNT兒童疫苗劑型？當初政府也是要求民眾讓6至11歲小孩打半劑莫德納，最後因為民怨和家長不放心，才又趕忙進BNT兒童劑型，「照官的邏輯講法，台灣的家長們許多也是BNT業務代表」。

對於郭回擊，薛瑞元未多做回應，他表示，也許表達不是很好，但如能互相理解，相信彼此都是為了國家、為了人民，所以沒有什麼好再回應的；「郭董對台灣有感情，還捐疫苗，相信在充分了解疫苗態勢，會站在國家利益上考量」。

鴻海創辦人郭台銘（圖）呼籲政府給予疫苗選擇，遭衛福部長薛瑞元指「聽起來像BNT推...
鴻海創辦人郭台銘（圖）呼籲政府給予疫苗選擇，遭衛福部長薛瑞元指「聽起來像BNT推銷員」，郭16字重話表達遺憾。(本報資料照片)

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