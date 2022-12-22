準苗栗縣長鍾東錦反擊涉賄 批檢濫權成政黨工具

苗栗縣縣長當選人鍾東錦被提當選無效之訴喊冤。(本報資料照片)

苗栗縣長當選人鍾東錦因大湖鄉聯合競總陳姓主委涉賄，被檢方提起當選無效之訴，鍾東錦昨再喊冤，質疑檢方執法偏頗，將蒐集相關證據，追究檢察官是否濫權，成為服務特定政黨的工具。苗栗地檢署表示，依證據認定事實適用法律，絕無濫權起訴或為特定政黨服務。

鍾東錦昨由律師饒斯棋、傅松琳陪同，在苗栗縣議會舉行記者會。鍾說，選前他簽署清廉參政聯署書，特別發訊息「麻煩我們的幹部絕對不要介入別人有金錢的任何動作」，就是擔心被作文章，沒想到跟他完全沒有關係的事，竟然可以扯到變當選無效。

苗栗地檢署表示，鍾東錦辦公室聲明提到「陳姓男子已在偵查中明確表示沒有幫鍾東錦買票，並強調縣長選舉不可能買票」，是刻意忽略陳姓被告有向丘姓被告拜託可投票 給鍾，相關情事已載於起訴書。

國民黨 主席朱立倫昨批評民進黨 選舉前濫用司法，全力追殺宜蘭縣長林姿妙；選後又不斷動用司法手段，先後對新竹市長及苗栗縣長當選人進行不成比例的司法調查及當選無效之訴，濫用司法、奧步連連，民進黨真的變成民主奧步黨。民進黨發言人黃彩玲說，民進黨一向尊重司法調查，朱立倫才是意圖用政治干預司法。

民進黨立委林俊憲表示，檢調已經宣示，查賄不會因選舉落幕就結束，只要掌握具體事證，該辦的就要辦到底，苗栗縣長當選人鍾東錦的競選幹部涉賄，苗檢提出當選無效之訴，鍾一定會為自己辯護，但朱立倫竟然會跳出來，就很令人意外了，「鍾東錦不是被朱踢出國民黨嗎？」