涉貪 台南市經發局長遭搜索 當庭逮捕聲押

檢調單位21日到台南市政府經發局長陳凱凌（左二）住處及辦公室搜索，陳面對媒體詢問時臉色凝重。(記者吳淑玲／攝影)

台南市經發局長陳凱凌被檢舉經手七股工業區開發租售管理案時，操縱散播得標廠商信用不利消息，再要求廠商拿錢擺平，涉犯貪汙治罪條例之利用職務詐取財物罪，台南檢調單位昨天搜索陳的辦公室及住處等6個處所，查扣30萬元台幣(約9774美元)，其中10萬元和一張工程公司名片放在牛皮紙袋內。複訊後認他涉犯貪汙罪嫌重大且逃亡、滅證之虞，當庭逮捕，並向法院聲請羈押。

國民黨 市議員謝龍介今年6月曾在市議會質詢時，拿出檢舉黑函指控陳凱凌涉嫌4大弊案，指陳除了涉及七股工業區開發弊案，還涉嫌藉勢藉端勒索財物。另涉操縱柳營科技工業區汙水處理廠委外操作案底價，以不符市場行情，且異於其他相同規模採購案金額獨厚特定廠商，涉嫌圖利。

不過，台南市政風處今年8月在市議會針對經發局遭檢舉案專案報告表示，經4個月調查，過程也進行調卷、訪談業務同仁及廠商，各案件均查無違反規定等不法情事。

調查局台南市調處人員昨天上午6時就到陳凱凌住處搜索，局長的司機也一併帶走；上午11時許，陳被帶進局長辦公室陪同搜索，調查官也同步搜索市府民治中心的能源科辦公室。調查官在局長室搜索約3個多小時，帶走電腦主機及2大箱文件資料，期間也詢問局長室秘書；陳凱凌被搜索期間神色凝重，不發一語。

黃偉哲昨表達驚訝、不知情，接著說「你們再確認一下」，並稱「我不知道，我還未被告知」，旋即上車離去，之後就未露面。市府發言人田玲瑚表示「尊重司法調查」。

台南檢調單位昨天搜索陳的辦公室及住處等6個處所，查扣30萬元現金，其中10萬元和一張工程公司名片放在牛皮紙袋內，專案小組人員昨晚將他帶回台南市調查處詢問，陳也請律師陪同，直至深夜12時43分才移送至台南地檢署複訊。