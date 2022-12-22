涉貪 台南市經發局長遭搜索 當庭逮捕聲押
台南市經發局長陳凱凌被檢舉經手七股工業區開發租售管理案時，操縱散播得標廠商信用不利消息，再要求廠商拿錢擺平，涉犯貪汙治罪條例之利用職務詐取財物罪，台南檢調單位昨天搜索陳的辦公室及住處等6個處所，查扣30萬元台幣(約9774美元)，其中10萬元和一張工程公司名片放在牛皮紙袋內。複訊後認他涉犯貪汙罪嫌重大且逃亡、滅證之虞，當庭逮捕，並向法院聲請羈押。
國民黨市議員謝龍介今年6月曾在市議會質詢時，拿出檢舉黑函指控陳凱凌涉嫌4大弊案，指陳除了涉及七股工業區開發弊案，還涉嫌藉勢藉端勒索財物。另涉操縱柳營科技工業區汙水處理廠委外操作案底價，以不符市場行情，且異於其他相同規模採購案金額獨厚特定廠商，涉嫌圖利。
不過，台南市政風處今年8月在市議會針對經發局遭檢舉案專案報告表示，經4個月調查，過程也進行調卷、訪談業務同仁及廠商，各案件均查無違反規定等不法情事。
調查局台南市調處人員昨天上午6時就到陳凱凌住處搜索，局長的司機也一併帶走；上午11時許，陳被帶進局長辦公室陪同搜索，調查官也同步搜索市府民治中心的能源科辦公室。調查官在局長室搜索約3個多小時，帶走電腦主機及2大箱文件資料，期間也詢問局長室秘書；陳凱凌被搜索期間神色凝重，不發一語。
黃偉哲昨表達驚訝、不知情，接著說「你們再確認一下」，並稱「我不知道，我還未被告知」，旋即上車離去，之後就未露面。市府發言人田玲瑚表示「尊重司法調查」。
台南檢調單位昨天搜索陳的辦公室及住處等6個處所，查扣30萬元現金，其中10萬元和一張工程公司名片放在牛皮紙袋內，專案小組人員昨晚將他帶回台南市調查處詢問，陳也請律師陪同，直至深夜12時43分才移送至台南地檢署複訊。
台南地檢署指出，檢察官複訊後認為市府經發局長陳凱凌涉犯貪汙治罪條例中利用職務上機會詐取財務罪及同法財產來源不明等罪嫌，犯嫌重大且有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，今天凌晨當庭逮捕，並向台南地院聲請羈押。
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