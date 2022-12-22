高虹安：我非貪汙犯 不解為何偵查必公開

新竹市長當選人高虹安接受本報系聯合報專訪時表示，選前被貼貪汙犯標籤、選後被控貪汙，「我不是貪汙犯，更不認為這個是恥辱。」(記者杜建重／攝影)

民眾黨新竹市長當選人高虹安助理費案一路延燒，昨又傳出有助理遭檢調約談，恐衝擊市長之路。高虹安昨接受本報系聯合報獨家專訪，無奈表示案情不斷被揭露，質疑偵查「不」公開成了偵查「必」公開，「偵查不公開是講笑話嗎？」

高虹安被控國會辦公室助理費設置公積金，疑似「公款私用」與「低薪高報」，她上周被約談偵訊19小時，北檢依涉貪汙、偽造文書等罪命60萬元交保，列偵字案被告。再過3天就要宣誓就職新竹市長，高虹安說，司法有其公正程序，相信會還她清白，也不認為會走向收押、判刑等劇情。

高虹安說，她被搜索、約談時，外界繪聲繪影稱會被收押，或未來一審判決會被停職，但在檢方做出起訴或不起訴處分前都是假設性問題，她已有最壞打算，做好心理準備，若案件被起訴，未來就進入法院攻防。

「告人跟被告都在這段選舉期間發生。」38歲的高虹安說，選前被貼貪汙犯標籤、選後被控貪汙，「我不是貪汙犯，更不認為這個是恥辱。」即便歷經逾19小時偵訊，她也不曾落淚，「幹嘛哭？就把這個當成工作中的一次事件來處理」。

交保隔天，她與證嚴法師碰面，也對證嚴談話有所感觸，她說，自己無奈被迫陷入60萬元助理費官司，其實應以更高格局面對未來，她會好好應對這場挑戰。

面對連月有些偵查進度、案件細節被揭露，高虹安直言「是滿奇怪的現象」，她嚴守偵查不公開，但有些被揭露的內容不實，甚至被形塑一種未審先判氛圍，「把我妖魔化」，感覺很無力。

高虹安透露，偵訊時吃飯時間訂便當，調查官問她有無忌口，她回「不吃牛」，調查官再問還有什麼不吃？她因不吃辣，又怕太難處理，接著回說「吃素就好」，沒想到這種超白癡對話也會流出去；偵查程序照理不應被知道，外界渲染影射遠超於真實狀況，應該好好思考這案子怎會有如此特別待遇？

對於高檢署檢察官 蔡麗清出任副市長，高虹安說，請檢察官坐鎮市府，除將依法行政作為日後最基礎的施政主軸，也是一種間接象徵，代表她更想讓市民知道，即使她在案件爭議中就任市長，也願以高道德標準面對挑戰，施政一定堅守清廉。

高虹安也說，她徵詢過不少人擔任副手，包括近期媒體報導的前立委黃國昌、台北市前副市長黃珊珊，甚至台北市長柯文哲 ，她都想過，「完全不設限」。但她與柯文哲討論後作罷，除擔心黃珊珊有屈就、降職解讀，也怕外界質疑獨厚自己人；柯則列出北市府優秀事務官名單給她。

「我是新竹市長，要拚好市政。」高虹安25日即將宣誓就職，她表示，未來無論罷免、司法都是未知數，面對全台都用放大鏡檢視，會更強化危機處理、謹言慎行。

新竹市立棒球場缺失成為選戰熱門話題，市長當選人高虹安選前高調喊出徹查「大秘寶」，上任後將組公共工程查核小組或委員會，先鎖定新竹棒球場、關埔國小、兒童醫院土地變更等3大案，但她說，不會先定調工程有弊，「自己在助理費案是受害者，不應未審先判」。

高虹安說，新竹市民高度支持她，有很大一部分原因是希望讓市政、公共工程回歸合理和務實，她將以任務編組概念，成立公共工程委員會或查核小組，請公正第三方或副市長蔡麗清擔任召集人，市府也會開放索資。

高虹安說，棒球場一定有缺失，如廠商發包、專案驗收等過程絕對有缺失，「這不用留情面」；關埔國小追加高昂預算 ，最後容納學生數少、沒操場，也有疑慮。

高虹安說，兒童醫院土地變更案也應查核，最近民眾陳情資料「如雪片般飛來」，指總圖、展演中心等重大工程也應了解，她會先了解過程與做法有無缺失，不會直接定罪，「因我就是受害者」。

近來大新竹合併議題再起，高虹安說，大新竹最重要的是要先縣市合作，才是負責任做法，合併與否並非地方政府能全盤控制，她不會好高騖遠想主導合併，專案辦公室可釐清可行性、民意所向，她會再拜訪新竹縣長楊文科，強化縣市合作。