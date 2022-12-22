下周召開國安會議 蔡英文：整隊前進

蔡英文總統。（記者潘俊宏／攝影）

副總統賴清德 昨天展開參選民進黨主席的「向黨員報告」行程，蔡英文 總統也透過臉書 表示，下個星期，她將陸續召開國安高層會議，就未來國際政經變遷局勢下，台灣整體的經濟情勢，以及國安議題進行討論，「在盤整行政院與各部會共同準備的方案後，我會對外向大家報告說明」。

針對兵役延長問題，總統府發言人張惇涵昨晚表示，守護國家安全與利益，維護台海及區域和平穩定一直是執政團隊的重要責任，而以強化全民防衛戰力為目標、以強化守衛家園為任務、以強化訓練內容為核心的義務役改革方案，正進入最後盤整階段；蔡英文總統將於下周召開國安高層會議，就相關方案及配套討論定案後向各界報告。

蔡英文昨在臉書說，這段時間以來的選後檢討，各界都有提出許多意見，無論與選舉結果有沒有直接關係，都是人民對執政團隊的心情及感受的總整理，執政團隊不能不警惕，所以要檢討、整隊、前進。

蔡英文說，執政的人常常看的是國家整體，尤其是在各項數字所表現出來的國家整體表現及實力，「但這些數字背後的虛實，與人民實際感受的落差，確實是應該去檢討和檢視的」，「我們強調整體施政成果，而人民的感受，特別是受到衝擊的人的親身感受，才是每一位選民在每一次選舉中，投票的決定性因素」。

她表示，2022年的選舉，是在2020年總統選舉後的第一次大選，「人民選擇給執政團隊一個嚴重警示，我們要嚴肅以對」；在選後的這幾個禮拜，她都和執政團隊不斷地討論未來局勢及前階段施政不足之處，執政團隊不會因為選舉結果而有所停滯。