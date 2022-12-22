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選黨魁「向黨員報告」 賴清德：對民意已讀不回大危機

記者張睿廷、江婉儀／新北22日電
副總統賴清德（中）參選民進黨主席，規畫到全國各地舉行「向黨員報告」座談會，首場21日晚到新北市三重區和黨員座談。(記者林澔一／攝影)
副總統賴清德（中）參選民進黨主席，規畫到全國各地舉行「向黨員報告」座談會，首場21日晚到新北市三重區和黨員座談。(記者林澔一／攝影)

副總統賴清德昨晚到新北市三重區參加首場「向黨員報告」座談會，賴清德表示，這次選舉有如「礦坑中的金絲雀」，若是民進黨「已讀不回」，更大的危機將在後面。他直言，這次敗選是否因論文抄襲、民進黨同志黑金問題，或是沒有聽見人民基層聲音，民進黨必須誠懇接受人民決定，誠實面對民進黨的不足與錯誤。

他也強調，民進黨一向追求民主，這次選舉是台灣民主勝利，民進黨失敗，但台灣人沒輸，必須要由民進黨當初創黨初心，要接受新使命，新使命是堅守台灣主權及民主自由生活方式，勇敢面對中國大陸威脅。他並重申民主、和平、繁榮主張，堅持和平是最大價值來守護台灣。賴清德也承諾，自己當選後絕對會團結民進黨所有力量，重振旗鼓，擦亮民進黨招牌。新北市多名立委、黨部主委何博文都有到場，民眾約有千人。

賴清德表示，決定出來選黨主席，要讓民進黨贏得勝利，民進黨仍有不足，他未來當選黨主席後，絕不會閃躲問題，該改變就改變，該加強就加強。賴清德說，中央還在執政，要團結，要盡全力幫助所有需要的人。未來會將人民的鞭策，化為改革的機會。

賴清德說，如自己擔任黨主席，一定會團結民進黨所有力量，重振旗鼓，為下次選舉再打拚，一定重新擦亮民進黨招牌，愛鄉土，以開放的精神共同和社會連結，這個團隊推動的政策會更貼近民意，讓民眾重拾對民進黨的信賴。

現場開放黨員表達意見，有民眾說自己從花蓮趕來，他指中央黨部做的事，民眾都沒辦法為民進黨辯解，自己非常痛心，百姓的聲音傳不到中央。另有支持者說，基層都不出來投票，「因如果投給民進黨，以後我兒子就要當兵」，甚至中國大陸就會打過來，兵役延長讓民進黨失去很多票。柯建銘與民進黨派系問題，都成為基層討論的話題。

對賴清德選在三重辦首場政見發表會，新北市長侯友宜表示，「很好啊」，三重要蓋現代化市民科技圖書館要30億台幣（約9700萬美元），蘆南蘆北要大開發，行政院、內政部手續還停在那裡，很多地方基礎建設都要賴清德以副總統之尊幫三重爭取預算，幫三重做好行政協調。

民進黨 賴清德 投票

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